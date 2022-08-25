Про це повідомив Володимир Зеленський у відеозверненні.
Він наголосив, що світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, не спрацювали автоматика й персонал станції, то вже зараз усі були б змушені долати наслідки радіаційної аварії.
“РФ поставила Україну та всіх європейців у ситуацію за крок від радіаційної катастрофи”, – наголосив глава держави.
Він запевнив українців, що приймаються усі необхідні заходи для того, аби не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої держави.
Проте основне – потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС.
Президент переконаний, що МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз, оскільки кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи.
Зеленський нагадав, що у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом детально обговорив ситуацію на ЗАЕС.
Він подякував йому за розуміння та повну підтримку необхідності повернути станцію під належний контроль України й негайно забезпечити доступ МАГАТЕ.
“Це можна зробити за лічені дні, поки окупанти не довели ситуацію до незворотної точки. І легше зробити це зараз, ніж потім, якщо вітер почне розносити Європою радіаційне забруднення”, – пояснив очільник держави.
- Раніше Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй закликала РФ якомога швидше допустити групу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до Запорізької АЕС.
- Військові РФ обстрілюють золовідвали Запорізької теплової електростанції, аби підняти хмари радіоактивного пилу та звинуватити в цьому Збройні сили України.
- Окрім цього, стало відомо, що російські загарбники накопичують техніку та збільшують кількість військових на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.
- 24 серпня представники “Енергоатому” та посли G7 обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Під час розмови керівники дипломатичних місій G7 погодилися з тим, що РФ повинна негайно вивести своїх військових і техніку із захопленої ЗАЕС.