25 серпня вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як російським обстрілом була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України. Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки.

Про це повідомив Володимир Зеленський у відеозверненні.

Він наголосив, що світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, не спрацювали автоматика й персонал станції, то вже зараз усі були б змушені долати наслідки радіаційної аварії.

“РФ поставила Україну та всіх європейців у ситуацію за крок від радіаційної катастрофи”, – наголосив глава держави.

Він запевнив українців, що приймаються усі необхідні заходи для того, аби не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої держави.

Проте основне – потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС.

Президент переконаний, що МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз, оскільки кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи.

Зеленський нагадав, що у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом детально обговорив ситуацію на ЗАЕС.

Він подякував йому за розуміння та повну підтримку необхідності повернути станцію під належний контроль України й негайно забезпечити доступ МАГАТЕ.