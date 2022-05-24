Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про начебто розроблену у вигаданих українських "біолабораторіях" мавпячу віспу.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки України.

Пропагандисти РФ поширюють фейк про те, що начебто вірус мавпячої віспи, а також інші віруси, США розробили в українських “біолабораторіях”. Нібито необережний працівник однієї з таких “лабораторій” уже під час так званої “спецоперації” розбив пробірку з вірусом. Після цього українці, що були вимушені покинути країну, нібито “рознесли” віспу Європою.

Водночас МОЗ України наголошує, що жодного випадку зараження мавпячою віспою в країні не зафіксовано.

Також пропагандисти в гомофобському контексті пов’язують вірус із фестивалем сексуальних меншин на острові Гран-Канарія. Начебто після нього й стався спалах віспи.

ЦПД зауважує, що жодних підтверджень інформації, яку поширює російська пропаганда, немає.