Закликавши призупинити членство РФ у Раді Безпеки ООН, глава Ради ЄС Шарль Мішель виступив від імені всіх країн Євросоюзу, підтвердили у зовнішньополітичній службі у Брюсселі.

Про це повідомляє DW.

РФ дискредитована як постійний член Ради Безпеки ООН, заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Пітер Стано на брифінгу у Брюсселі у понеділок, 26 вересня. За його словами, починаючи навіть не з лютого 2022 року, а з моменту анексії Криму та заворушень на сході України у 2014 році вона показує, що не є відповідальним членом міжнародної спільноти.

“Після нещодавніх погроз застосувати ядерну зброю РФ повністю дискредитувала себе як постійний член Ради безпеки ООН, — акцентував він. – Адже на постійних членах цієї ради лежить обов’язок і відповідальність задавати напрям, в якому рухається світ, визначати, пануватиме в ньому мир чи війна та зневажання Статуту ООН”.

Представник Єврокомісії зазначив, що Шарль Мішель очолює Раду ЄС і, закликаючи призупинити членство РФ в Раді безпеки ООН, виступив від імені всіх країн, що входять до Євросоюзу. Водночас Стано відмовився коментувати можливі подальші кроки.

Шарль Мішель закликав призупинити членство РФ у Раді Безпеки ООН.

“Коли постійний член РБ ООН починає неспровоковану і нічим не виправдану війну, війну, засуджену Генеральною Асамблеєю ООН, – призупинення його членства в Раді безпеки ООН має бути автоматичним”, – заявив він, виступаючи на сесії Генасамблеї ООН 23 вересня в Нью-Йорку.

Мішель також наголосив, що ЄС обирає повагу кордонів, а не агресію, співпрацю, а не загрози. “Це порядок, що ґрунтується на правилах, а не закон найсильнішого”, – додав він.

Серед п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН після Brexit залишилася лише одна країна, що входить до Євросоюзу, — Франція. Інші держави — Велика Британія, США, Китай та РФ.