Про це йдеться у дописі міністра у Twitter.

Так, Надь зазначив, що він “дуже стурбований російськими ракетами, що впали на Польщу”.

Глава оборонного відомства Словаччини запевнив, що перебуватиме в “тісному контакті з Міноборони Польщі та союзниками для координації дій НАТО у відповідь”.

Very concerned by Russian missiles dropping in Poland.Russia must explain what happened.Senseless attacks on infrastructure must stop immediately.Russia’s recklessness is getting out of hand. Will be in close contact w/@mblaszczak and Allies to coordinate response @Slovakia_NATO

