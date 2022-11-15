Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь зреагував на повідомлення про те, що під час того, як РФ здійснювала масований обстріл цивільного українського населення, на територію Польщі потрапили дві ракети.

Про це йдеться у дописі міністра у Twitter.

Так, Надь зазначив, що він “дуже стурбований російськими ракетами, що впали на Польщу”.

“Росія має пояснити, що сталося. Безглузді атаки на інфраструктуру мають бути негайно припинені. Нерозсудливість Росії виходить з-під контролю”, – наголосив він.

Глава оборонного відомства Словаччини запевнив, що перебуватиме в “тісному контакті з Міноборони Польщі та союзниками для координації дій НАТО у відповідь”.

Very concerned by Russian missiles dropping in Poland.Russia must explain what happened.Senseless attacks on infrastructure must stop immediately.Russia’s recklessness is getting out of hand. Will be in close contact w/@mblaszczak and Allies to coordinate response @Slovakia_NATO — Jaro Nad (@JaroNad) November 15, 2022

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони, ймовірно, через російські ракети, що впали на територію країни, спричинивши загибель двох осіб. Міністри оборони країн НАТО вже висловили свою позицію.

Так, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс констатував, що злочинний російський режим випустив ракети, які вцілили не лише по цивільним українцям, а й впали на територію НАТО в Польщі.

“Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує цей злочин”, – наголосив він.

Міністерство оборони Естонії також висловило свою чітку позицію щодо інциденту.

“Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею”, – йдеться у дописі оборонного відомства.

Своєю чергою, прессекретар Пентагону Пет Райдер поінформував, що США “знають про повідомлення преси про те, що дві російські ракети вдарили по території Польщі поблизу кордону з Україною”, але наразі не мають інформації для підтвердження цих повідомлень.

Міністерство оборони повторило, що США “будуть захищати кожен дюйм території НАТО”, поки США чекають додаткової інформації.

Водночас Райдер зауважив, що США “дуже впевнені” у захисті своїх сил у Європі.

“Коли йдеться про захист сил, ми завжди дуже серйозно ставимося до безпеки наших військ, де б вони не служили”, — наголосив він.

Американська розвідка підтвердила, що російський ракетний обстріл української енергомережі спричинив перекидання війни на сусідні країни, вразивши Польщу, яка є членом НАТО, і відключив електроенергію в більшій частині Молдови.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.

Перші вибухи було чутно у Києві близько 15:34, а після цього стали надходити повідомлення з інших частин країни. Після завдання ударів у низці міст України частково зникло світло.