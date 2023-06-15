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Як попередила Ревенко, загроза зберігається не лише для Молдови, а й для усього європейського континенту.
На її думку, Москва хоче відновити вплив у регіоні, оскільки географічне положення Молдови є потенційно важливим плацдармом для РФ щодо ЄС.
“Контроль над Молдовою означає додаткову вразливість для України”, – зауважила посадовиця.
Вона пояснила, що вплив на Молдову дозволив би Росії отримати прямий доступ до Чорного моря та водночас контроль над переміщенням товарів Дунаєм.
Також, за словами Ревенко, це відкрило б Москві “додаткові можливості для шантажу” та спровокувало б активізацію сил у придністровському регіоні. А все це стало б військовою перевагою РФ у війні проти України.
Нині, як підкреслила міністерка, немає необхідного ступеня усвідомлення та розуміння того, що ця загроза досягає таких масштабів, за яких необхідно перейти до спільної політики, а не лише державної, секторальної.
“Звідси й негайне рішення Міністерства внутрішніх справ розширити сферу свого втручання не лише на рівні аналізу, а й дій”, – наголосила Ревенко.
Вона нагадала, що Москва веде у Молдові гібридну війну. Зокрема, це можна помітити у маніпулюванні населенням, його радикальному настрої, різних немирних демонстраціях та у новинах і фейках. Ревенко стверджує, що зараз головне завдання уряду Молдови — боротьба з цим.
Зауважимо, Молдова передасть Україні допомогу на суму 4,2 млн леїв (близько 215 тисяч доларів) для подолання екологічних і гуманітарних наслідків підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС.
- Молдова організує кількатижневе навчання для військових Збройних сил України зі знешкодження вибухонебезпечних пристроїв.
- У межах партнерства Україна допоможе Молдові відновити залізничний коридор довжиною 400 кілометра.
- Україна спільно з Молдовою планують збудувати прикордонний мостовий перехід через Дністер. Новий міст буде побудовано на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова).