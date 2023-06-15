Міністерка внутрішніх справ Молдови Анна Ревенко заявила, що вище російське керівництво хоче відновити свій вплив у країні та використати це, у тому числі й у війні проти України.

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Як попередила Ревенко, загроза зберігається не лише для Молдови, а й для усього європейського континенту.

На її думку, Москва хоче відновити вплив у регіоні, оскільки географічне положення Молдови є потенційно важливим плацдармом для РФ щодо ЄС.

“Контроль над Молдовою означає додаткову вразливість для України”, – зауважила посадовиця.

Вона пояснила, що вплив на Молдову дозволив би Росії отримати прямий доступ до Чорного моря та водночас контроль над переміщенням товарів Дунаєм.

Також, за словами Ревенко, це відкрило б Москві “додаткові можливості для шантажу” та спровокувало б активізацію сил у придністровському регіоні. А все це стало б військовою перевагою РФ у війні проти України.

Нині, як підкреслила міністерка, немає необхідного ступеня усвідомлення та розуміння того, що ця загроза досягає таких масштабів, за яких необхідно перейти до спільної політики, а не лише державної, секторальної.

“Звідси й негайне рішення Міністерства внутрішніх справ розширити сферу свого втручання не лише на рівні аналізу, а й дій”, – наголосила Ревенко.

Вона нагадала, що Москва веде у Молдові гібридну війну. Зокрема, це можна помітити у маніпулюванні населенням, його радикальному настрої, різних немирних демонстраціях та у новинах і фейках. Ревенко стверджує, що зараз головне завдання уряду Молдови — боротьба з цим.

Зауважимо, Молдова передасть Україні допомогу на суму 4,2 млн леїв (близько 215 тисяч доларів) для подолання екологічних і гуманітарних наслідків підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС.