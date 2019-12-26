За словами прокурора Володимира Лимаря, Росія наполягала на внесенні до списку обміну утримуваними особами "всіх на всіх" обвинувачених у справі теракту в Харкові.

Це передає агентство “Інтерфакс Україна”.

“В рамках нормандського саміту 9 грудня 2019 в Парижі між Україною і РФ досягнута домовленість про обмін утримуваними особами за принципом “всіх на всіх” до 31 грудня цього року. З цією метою сторони домовилися про взаємне звільнення до кінця цього року осіб, підозрюваних, обвинувачених в скоєнні злочинів або засуджених і кримінальні провадження стосовно яких перебувають у роботі органів досудового слідства і суду. На жаль, я повинен констатувати, що російська сторона серед інших в список осіб на обмін принципово заявила Башликова, Дворнікова і Тетюцького, що ще раз підтверджує факт дій обвинувачених, спрямованих на розхитування ситуації в Україні”, – сказав прокурор.

На думку Лимаря, вина підозрюваних є доведеною. При цьому він попросив суд змінити обвинуваченим запобіжний захід на особисто зобов’язання.

“Я звертаюся до всіх з проханням зрозуміти принциповість і важливість вирішення цього питання, необхідність вирішення цього питання”, – підкреслив він.

При цьому прокурор також звернувся до родичів людей, загиблих в теракті.

“Шановні, я був з вами весь цей час. Майже п’ять років. Я розумію, ваш біль за втраченими синами і рідними, але наш обов’язок – зберегти світлу пам’ять героїв. Розумію ваше бажання отримати справедливий вирок суду і адекватне покарання обвинуваченим. Ваші діти, ваші рідні виконають ще один героїчний вчинок – повернуть з полону живих патріотів, які продовжують захищати Україну… Суспільство чітко розуміє, що перед нами стоїть нелегкий вибір: звільнити терористів, вбивць наших героїв-патріотів, прізвищами яких пишається держава, в обмін на повернення живих героїв-українців. Але ми повинні розуміти, що зрив “нормандських домовленостей” з обміну призведе до подальшого незаконного утримування державою-агресором полонених українських військовослужбовців і заручників”, – сказав Лимар.

Родичі в свою чергу виступили проти обміну.

“Вони всі повинні понести покарання на території України”, – сказала Марина Толмачова, чоловік якої загинув у результаті теракту.