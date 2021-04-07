Про це пише словацька щоденна газета Dennik N.
За інформацією видання, що надійшли до Словаччини дози “Спутник V” не є ідентичними тієї вакцині, яка оцінювалася журналом The Lancet.
Тепер в країні сумніваються, чи безпечно починати вакцинацію – навіть після того, як препарат був перевірений словацьким Державним інститутом з контролю ліків (ŠÚKL). Так, вакцина пройшла випробування на стерильність, пірогенність, рН, прозорість, колір, аномальну токсичність, специфічну активність, відсутність видимих механічних домішок, визначення концентрації білка, зовнішній вигляд.
Крім того, регулятор не може дати повноцінної оцінки препарату, оскільки не отримав усіх документів про виробництво і безпеку. Також там зазначили, що місцеві експерти не можуть перевірити вакцину настільки всебічно, як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).
Міністерство охорони здоров’я Словаччини вже звернулося до іншої лабораторії для оцінки безпеки вакцини. Результати будуть відомі цього тижня.
Політична криза в Словаччині почалася після того, як прем’єр-міністр Ігор Матович без узгодження з коаліцією купив російську вакцину “Супутник V”, яка ще не була схвалена для використання Європейським агентством з лікарських засобів. Крім того, 3 березня Матович зганьбився недоречним жартом про те, що нібито запропонував росіянам в обмін на вакцину “Спутник V” частину України.
- 12 березня міністр охорони здоров’я Словаччини Марек Крайчі подав у відставку на тлі критики суспільства та парламентаріїв після закупівлі російської вакцини проти коронавірусу “Спутник V”.
- 29 березня Ігор Матович оголосив, що піде у відставку на тлі політичної кризи, викликаної покупкою російської COVID-вакцини “Супутник V”.
- 1 квітня у Словаччині призначили новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Едуардом Хегер, який до цього очолював міністерство фінансів.