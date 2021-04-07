Про це пише словацька щоденна газета Dennik N.

За інформацією видання, що надійшли до Словаччини дози “Спутник V” не є ідентичними тієї вакцині, яка оцінювалася журналом The Lancet.

Тепер в країні сумніваються, чи безпечно починати вакцинацію – навіть після того, як препарат був перевірений словацьким Державним інститутом з контролю ліків (ŠÚKL). Так, вакцина пройшла випробування на стерильність, пірогенність, рН, прозорість, колір, аномальну токсичність, специфічну активність, відсутність видимих ​​механічних домішок, визначення концентрації білка, зовнішній вигляд.

Крім того, регулятор не може дати повноцінної оцінки препарату, оскільки не отримав усіх документів про виробництво і безпеку. Також там зазначили, що місцеві експерти не можуть перевірити вакцину настільки всебічно, як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Міністерство охорони здоров’я Словаччини вже звернулося до іншої лабораторії для оцінки безпеки вакцини. Результати будуть відомі цього тижня.

Політична криза в Словаччині почалася після того, як прем’єр-міністр Ігор Матович без узгодження з коаліцією купив російську вакцину “Супутник V”, яка ще не була схвалена для використання Європейським агентством з лікарських засобів. Крім того, 3 березня Матович зганьбився недоречним жартом про те, що нібито запропонував росіянам в обмін на вакцину “Спутник V” частину України.