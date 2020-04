Про це повідомляє російське інформагентство “РБК”.

На фотографіях вантажу в літаку, викладених військовим дослідником Робертом Лі з King’s College London, видно, що серед поставлених до США медичних товарів апарати ШВЛ “Авента М”, що випускаються Уральським приладобудівним заводом (УПЗ). Це підприємство входить в Концерн “Радіоелектронні технології” (КРЕТ), який, в свою чергу, входить в структуру “Ростех”.

Among the supplies delivered by the An-124-100 are Aventa-M ventilators produced by the Ural Instrument Engineering Plant (UPZ). 9/https://t.co/BhVjLhFSOK pic.twitter.com/Hl9KGEP1IE

— Rob Lee (@RALee85) April 1, 2020