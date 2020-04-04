Росія продала США апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), які виготовив завод зі складу концерну "Ростех", що перебуває під санкціями.

Про це повідомляє російське інформагентство “РБК”.

На фотографіях вантажу в літаку, викладених військовим дослідником Робертом Лі з King’s College London, видно, що серед поставлених до США медичних товарів апарати ШВЛ “Авента М”, що випускаються Уральським приладобудівним заводом (УПЗ). Це підприємство входить в Концерн “Радіоелектронні технології” (КРЕТ), який, в свою чергу, входить в структуру “Ростех”.

Among the supplies delivered by the An-124-100 are Aventa-M ventilators produced by the Ural Instrument Engineering Plant (UPZ). 9/https://t.co/BhVjLhFSOK pic.twitter.com/Hl9KGEP1IE — Rob Lee (@RALee85) April 1, 2020

Коробки з апаратами ШВЛ “Авента М” виробництва УПЗ видно також на відеозаписі розвантаження літака в США.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/fRW1HHd-iPE" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Зазначається, що КРЕТ знаходиться під блокуючими санкціями США з липня 2014 року у зв’язку з агресією РФ проти України. Концерн потрапив в найжорсткіший списку санкцій SDN: американським громадянам і організаціям заборонено здійснювати c ним будь-які транзакції, якщо тільки Мінфін США не видасть спеціальний дозвіл на окремі угоди. Будь-яка “дочка” КРЕТ автоматично потрапляє під ті ж санкції.