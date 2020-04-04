Про це повідомляє російське інформагентство “РБК”.
На фотографіях вантажу в літаку, викладених військовим дослідником Робертом Лі з King’s College London, видно, що серед поставлених до США медичних товарів апарати ШВЛ “Авента М”, що випускаються Уральським приладобудівним заводом (УПЗ). Це підприємство входить в Концерн “Радіоелектронні технології” (КРЕТ), який, в свою чергу, входить в структуру “Ростех”.
Among the supplies delivered by the An-124-100 are Aventa-M ventilators produced by the Ural Instrument Engineering Plant (UPZ). 9/https://t.co/BhVjLhFSOK pic.twitter.com/Hl9KGEP1IE
— Rob Lee (@RALee85) April 1, 2020
Коробки з апаратами ШВЛ “Авента М” виробництва УПЗ видно також на відеозаписі розвантаження літака в США.
Зазначається, що КРЕТ знаходиться під блокуючими санкціями США з липня 2014 року у зв’язку з агресією РФ проти України. Концерн потрапив в найжорсткіший списку санкцій SDN: американським громадянам і організаціям заборонено здійснювати c ним будь-які транзакції, якщо тільки Мінфін США не видасть спеціальний дозвіл на окремі угоди. Будь-яка “дочка” КРЕТ автоматично потрапляє під ті ж санкції.
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