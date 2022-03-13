У Маріуполі триває 12 днів важкої ситуації через напад РФ. У місті закінчуються останні запаси харчових продуктів та води, тому туди ще раз скерували гуманітарний вантаж.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Мешканці досить перебувають без світла, води, тепла та майже відсутній мобільний зв’язок. Через постійні обстріли з боку російських окупантів ситуація продовжує ускладнюватися.

Загарбники продовжують навмисно вести вогонь по житлових кварталах міста. З авіації вони завдали ударів по перетину проспекту Нахімова та вулиці Італійської, а також в районі кінотеатру “Савона”. Крім того, є інформація про обстріли будівлі Маріупольського державного університету.

“Незважаючи на чисельну перевагу окупантів, наші захисники продовжують героїчно стримувати ворога та дають гідну відсіч. Маріуполь поранений, пошматований шрамами війни, але не зламаний продовжує триматись”, — додали у повідомленні.

Також минулого дня українська сторона скерувала гуманітарний вантаж, який на захоплених блокпостах розкрали росіяни. Ворог насильно вилучив продукти, одяг та предмети особистої гігієни, передає голова Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Тому на сьогодні ключовим завданням залишається Маріуполь та його забезпечення. Наразі гуманітарний вантаж перебуває за дві години від Маріуполя.

“Всього лише 80 кілометрів. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священників Православної церкви. Вони супроводжують цей вантаж: їжу, воду, медикаменти”, – зазначив президент України Володимир Зеленський.