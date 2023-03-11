Російські окупати продовжують примусово паспортизувати населення тимчасово окупованих регіонів Донецької та Луганської областей. Спочатку цивільних змушують вступили в лави армії РФ, але при цьому необхідний паспорт.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що росіяни змушують незаконно мобілізованих підписувати контракти з російською армією. Втім, для цього потрібно мати паспорт. Тому, вони погрожують, що за відсутності контракту військовослужбовці та їхні сім’ї не отримуватимуть виплат.

У штабі зауважили, що ворог наступав на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, проте успіхів не досяг. Крім того, російське військо намагалося прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

На решті позиціях росіяни перебувають в обороні, проте ведуть обстріли.

Також українська авіація завдала шість ударів по російських розташуваннях, а українська артилерія — чотири. Артилеристи уразили один склад боєприпасів та два місця розгортання станцій радіоелектронної боротьби.