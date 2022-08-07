МЗС Грузії у 14-ті роковини серпневої російсько-грузинської війни закликало РФ "припинити незаконні дії", виконати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року та вивести збройні сили з окупованих територій Грузії.

Про це повідомляє грузинське агентство “Новости-Грузия”.

“Росія, як і раніше, не виконує угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, укладену за посередництва Європейського Союзу, і розширює свій незаконний контроль в окупованих регіонах”,- йдеться у заяві МЗС.

Зовнішньополітичне відомство зазначило, що своїми діями РФ “завдає удару щодо безпеки, правам людини й намагається ізолювати людей, які проживають на окупованих територіях, від решти Грузії та міжнародної спільноти”.

МЗС Грузії закликало Москву змінити незаконне рішення щодо визнання окупованих територій.

У відомстві наголосили, що протягом 14 років російські сили продовжують зведення загороджень на лінії окупації, у регіоні незаконно заарештовуються та викрадаються люди.

Окрім цього, протягом усіх цих років РФ перешкоджає доступу міжнародних правозахисних організацій та входженню Місії спостереження ЄС до Абхазії та Цхінвальського регіону.

Водночас МЗС підтвердило політику “мирного врегулювання російсько-грузинського конфлікту”, наголосивши, що дії офіційного Тбілісі націлені на відновлення довіри між суспільствами, розділеними лінією окупації та побудову загальноєвропейського майбутнього.

Довідка. 8 серпня 2008 року у Грузії розпочалась російсько-грузинська війна. РФ, підтримуючи сепаратистські угрупування в Абхазії та Південній Осетії, ввела на ці території свої війська. Вже 10 серпня грузинські війська заявили про відвід військ з Цхінвалі і про одностороннє припинення вогню. Михеїл Саакашвілі підписав план перемир’я, запропонований Євросоюзом. Ініціативу взяла на себе головуюча в ЄС Франція.

Домовленостей у Тбілісі домігся французький міністр закордонних справ Бернар Кушнер, який, пізніше відвідав Москву і мав перемови з російським президентом Медвєдєвим.

12 серпня до миротворчого процесу долучився також президент Франції Ніколя Саркозі, який запропонував шість пунктів плану з мирного врегулювання.

Попри підписані 12 серпня угоди, російські війська стали активно просуватися вглиб грузинської території. Зокрема, були зайняті міста Горі, Сенакі, Поті, перерізана дорога, що сполучає західну і східну Грузію. На дорогах були встановлені блок-пости.

25 серпня 2008 року російський парламент ухвалив пропозицію, проти якої ніхто не проголосував. Пропозиція вимагала дипломатичного визнання Абхазії та Південної Осетії президентом Медведєвим. 26 серпня Медведєв видав укази про визнання двох держав, зазначивши, що визнання незалежности двох утворень “є єдиною можливістю врятувати людські життя”.

Визнання РФ засудили США, Франція, генеральний секретар Ради Європи, президент Парламентської асамблеї Ради Європи, голова ОБСЄ, НАТО і G7 на тій підставі, що воно порушило правила Грузії. територіальну цілісність, резолюції Ради Безпеки ООН та угоду про припинення вогню.

РФ звернулася до Шанхайської організації співробітництва за схваленням свого визнання. Однак через занепокоєння щодо сепаратистських територій у державах ШОС, насамперед у Китаї, організація не підтримала визнання.

Через 13 років Європейський суд з прав людини виніс вердикт у справі про збройний конфлікт між Грузією та РФ в серпні 2008 року і його наслідки, і встановив юридичний факт окупації РФ Грузії та її діючого контролю в Грузинських регіонах Абхазії і регіону Цхінвалі/Південної Осетії після підписання Угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року.