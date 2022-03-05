Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Головними темами для обговорення стали застосування більшої кількості санкцій проти рф і її подальша ізоляція від світу та постачання додаткової зброї для захисту України. Кулеба наголосив, що українці 100% переможуть у цій війні, бо весь народ піднявся, щоб захистити свою землю.
“Правда на нашому боці. Питання у ціні перемоги. Якщо партнери продовжать діяти рішуче, збільшувати економічний і політичний тиск на рф, надавати необхідну нам зброю, ціна буде нижчою для України. Це врятує багато життів”, – зауважив Дмитро Кулеба.
Сторони також обговорили захист неба від російської авіації та ракет, які бомблять житлові квартали міст України та цивільних людей. Кулеба та Блінкен узгодили подальші кроки для посилення оборони України від варварських дій Росії в повітрі. Державний секретар підтвердив, що Сполучені Штати готові продовжити оборонну підтримку та розглядають можливості додаткового посилення оборонних спроможностей.
“Путін зробив жахливу, жахливу помилку в багатьох сенсах. Він вважав, що України не існує як незалежної держави. Український народ нині щодня доводить прямо протилежне. Сила, рішучість та цілеспрямованість українців з підтримкою США та всього світу врешті-решт переможе. Я кажу це прямо. Я погоджуюся з міністром Кулебою, що питання у ціні перемоги. США налаштовані докласти максимум зусиль, щоб вона була якомога меншою”, – резюмував Ентоні Блінкен.
- Нагадаємо, фахівці Служби безпеки України зірвали плани рф щодо нових “народних республік” на заході Україні. Очікувалось, що реалізація задуму позбавила б ЗСУ підтримки з тилу.
- Очільник країни-агресора путін осмілився вийти з бункера та назвав санкції Заходу, запроваджені проти РФ, “схожими на оголошення війни”. Водночас попередив, що Україна може “втратити свою державність, якщо її лідери продовжать чинити опір”.
- Офіцер ЗС України збив російський багатоцільовий винищувач Су-34, який напередодні бомбардував житлові райони Чернігова та спричинив загибель 47 цивільних громадян. Мобілізований з Укрпошти капітан збив літак з радянського ПЗРК 1975 року випуску.