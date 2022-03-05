“Путін зробив жахливу, жахливу помилку в багатьох сенсах. Він вважав, що України не існує як незалежної держави. Український народ нині щодня доводить прямо протилежне. Сила, рішучість та цілеспрямованість українців з підтримкою США та всього світу врешті-решт переможе. Я кажу це прямо. Я погоджуюся з міністром Кулебою, що питання у ціні перемоги. США налаштовані докласти максимум зусиль, щоб вона була якомога меншою”, – резюмував Ентоні Блінкен.