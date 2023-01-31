Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС).

За інформацією ЦНС, зерно з півдня вивозиться двома шляхами: залізницею Токмак – Бердянськ, де далі через порт перевозять у Тартус (Сирія). Інший шлях – це вивезення до Криму, до порту Севастополя й далі – у Тартус.

У ЦНС нагадали, що для вивезення українського зерна росіяни також використовують маршрут Маріуполь – Таганрог. За цим маршрутом російські окупанти вивозять награбоване зерно, а також брухт металів зі знищених міст, зокрема з Маріуполя.

Раніше окупаційна адміністрація Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур у 2022 році. Гауляйтери заявили, що для приймання сільськогосподарської продукції у регіоні створено 10 філій державного підприємства “Государственный зерновой оператор”, яке потім й перепродало зерно.

У ЦНС пояснили, що насправді ж “державне зернове підприємство” – це звичайна прокладка. Саме їй за безцінь мали віддавати зерно фермери на ТОТ, в інакшому випадку зерно “націоналізовували”. Далі ця прокладка вже передавала зерно дотичним до окупантів структурам й ті перепродавали його за ринковими цінами.

“Тобто, за фактом росіяни вкрали українське зерно, а весь прибуток забрали собі гауляйтери та ставленики Кремля в регіоні”, – підсумували у ЦНС.