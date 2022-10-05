РФ пропонує постачати газ до Європи по «вцілілій нитці газопроводу»

В РФ заявили, що готові постачати газ до Європи "єдиною непошкодженою" частиною газопроводу "Північний потік" — однією з ниток "Північного потоку-2".

Про це зазначив віце-прем’єр Олександр Новак, повідомляють росЗМІ.

За словами Новака, якщо будуть прийняті “відповідні рішення європейськими колегами щодо необхідності постачання газу для європейських споживачів цим газопроводом, будуть проведені всі необхідні юридичні формальні процедури для запуску”, то РФ “готова забезпечувати постачання цим маршрутом”.

“Північний потік 2” знаходиться в “належному” технічному стані, стверджує віце-прем’єр. Він був добудований та заповнений технічним газом, проте потрапив під санкції та не був сертифікований.

Новак поскаржився, що до розслідування витоків, які розпочали Данія та Швеція, не було під’єднано ні оператора проєкту Nord Stream, ні “Газпром” чи “Ростехнадзор”.

На переконання російського чиновника, технічні можливості відновити газопроводи в РФ є, але це потребує часу та коштів.

“Я впевнений, що будуть знайдені відповідні можливості”, – сказав Новак. Він назвав подію диверсією та припустив, що за нею можуть стояти США, Польща та Україна.

Про аварію на одній із ниток магістралі “Північний потік 2” стало відомо в ніч проти 26 вересня. Також виток газу був зафіксований з обох ниток першого “Північного потоку”.

Американські посадовці вважають РФ головним підозрюваним у пошкодженні ниток газопроводу, натомість РФ у відповідь звинувачує у диверсії країни Заходу.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що РФ намагатиметься втриматись на європейському ринку за будь-яку ціну, зокрема запустивши Північний потік-2.

Центральне розвідувальне управління США кілька тижнів тому попередило Німеччину про можливі атаки на газопроводи в Балтійському морі. У вівторок повідомили про витік газу з російських трубопроводів, що ведуть до Німеччини. В Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах під Балтійським морем міг стати саботаж. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.

Інцидент трапився якраз напередодні запуску Baltic Pipe, що транспортує газ із Норвегії до Польщі. Варшава у такий спосіб має намір диверсифікувати постачання з РФ, а Матеуш Моравецький вже заявив, що епоха домінування РФ в газовій сфері закінчується.

1 жовтня компанія-оператор російського “Північного потоку” повідомила данському енергетичному агентству, що на газопроводі витік газу припинився.