Росія направила в Міністерство юстиції Німеччини запит про надання результатів аналізів та інформацію про попередній діагноз опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє видання Welt am Sonntag з посиланням на представника федерального відомства.

Росія просить Німеччину надати інформацію про дослідження і попередні діагнози Навального. Видання повідомляє, що якщо запит задовольнять, цією справою займатиметься Генеральна прокуратура Берліна.

Також колишній високопоставлений співробітник Федеральної розвідувальної служби Німеччини заявив виданню, що отруєння такого впливового політика, як Навальний, не могло статися без згоди президента Росії Володимира Путіна.

“Цей випадок показує, що Кремль діє все більш зухвало”, – підкреслив він.

Крім того, екс-міністр у відомстві федерального канцлера Гельмута Коля Бернд Шмідбауер, який відповідав за координацію дій німецьких спецслужб, вважає, що Німеччина повинна бути обережною в звинуваченнях в сторону РФ. На його думку, для початку потрібно отримати точні результати.