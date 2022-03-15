Про це інформує американський телеканал CNN.
У запиті наголошуються основні проблеми матеріально-технічного забезпечення, які, за словами військових аналітиків і чиновників, гальмують російські війська в Україні, і ставлять під сумнів принципову готовність військових РФ.
Передові підрозділи регулярно недоотримують потрібне їм постачання, а звіти з відкритих джерел показують, що російські війська вриваються в продуктові магазини в пошуках їжі під час вторгнення.
У CNN наголосили, що саме продовольство може бути запитом, який Китай буде готовий задовольнити, тому що він не надає збройної допомоги, яку Захід розцінить як провокаційну.
У США є інформація, що свідчить про те, що Китай висловив певну відкритість щодо надання РФ запитуваної військової та фінансової допомоги у межах війни з Україною. Своєю чергою, американський дипломат передав те, що йому відомо, своїм союзникам по НАТО.
Відповідно до даних розвідки, поки що не зрозуміло, чи збирається Китай надати РФ таку допомогу. Водночас під час інтенсивної семигодинної зустрічі в Римі головний помічник президента США Джо Байдена попередив свого китайського колегу про “потенційні наслідки” для Китаю у разі підтримки РФ.
- Нагадаємо, у США є інформація, яка свідчить про те, що Китай висловив певну відкритість щодо надання РФ військової та фінансової допомоги. Водночас поки що не ясно, чи має намір Китай надавати РФ військову чи фінансову допомогу у межах війни з Україною. США повідомили союзників у Європі та Азії, що Китай “показав готовність” у цьому питанні.
- 13 березня Президент Польщі Анджей Дуда заявив, якщо Путін застосує будь-яку зброю масового знищення, це змінить правила гри, і НАТО доведеться серйозно подумати, що робити.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що напад РФ на лінії постачання союзних держав, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечним загостренням війни, що вирує у Східній Європі.
- Також виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв вважає, що оточення президента країни-агресора РФ Володимира Путіна боїться розповідати йому про те, як насправді відбувається “спецоперація” Росії в Україні.
- Китайські акції, що котируються в Гонконгу, 14 березня пережили найгірший день з часів світової фінансової кризи через побоювання щодо готовності Китаю надати військову допомогу РФ.