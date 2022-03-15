РФ сподівається як на військову, так і фінансову допомогу Китаю на тлі війни в Україні. Серед допомоги, зокрема військові харчові набори, відомі в США як "їжа, готова до вживання" або MRE.

Про це інформує американський телеканал CNN.

У запиті наголошуються основні проблеми матеріально-технічного забезпечення, які, за словами військових аналітиків і чиновників, гальмують російські війська в Україні, і ставлять під сумнів принципову готовність військових РФ.

Передові підрозділи регулярно недоотримують потрібне їм постачання, а звіти з відкритих джерел показують, що російські війська вриваються в продуктові магазини в пошуках їжі під час вторгнення.

У CNN наголосили, що саме продовольство може бути запитом, який Китай буде готовий задовольнити, тому що він не надає збройної допомоги, яку Захід розцінить як провокаційну.

У США є інформація, що свідчить про те, що Китай висловив певну відкритість щодо надання РФ запитуваної військової та фінансової допомоги у межах війни з Україною. Своєю чергою, американський дипломат передав те, що йому відомо, своїм союзникам по НАТО.

Відповідно до даних розвідки, поки що не зрозуміло, чи збирається Китай надати РФ таку допомогу. Водночас під час інтенсивної семигодинної зустрічі в Римі головний помічник президента США Джо Байдена попередив свого китайського колегу про “потенційні наслідки” для Китаю у разі підтримки РФ.