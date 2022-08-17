РФ зажадала від Сполучених Штатів видати візу російському міністру зовнішніх справ Сергію Лаврову для участі в Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомив посол РФ у Вашингтоні Анатолій Антонов, передає росЗМІ.

У минулі роки США не раз створювали росіянам складнощі з робочими поїздками, зокрема і по оонівській лінії, зазначив посол РФ.

“Можна з упевненістю сказати, що ми хотіли б бачити Сергія Вікторовича Лаврова на Генеральній асамблеї ООН”, – пояснив Антонов.

За його словами, посольство РФ вже звернулося до Білого дому та Держдепартаменту з вимогою виконати зобов’язання країни, на території якої базується штаб-квартира ООН.

Він також наголосив, що Москва і надалі наполягатиме на забезпеченні безперешкодного в’їзду всіх представників РФ, які беруть участь у заходах 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

2 березня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію “Агресія проти України”, котрою засудила російську агресію в Україні й вимагає від РФ негайно вивести війська з української території. Автори резолюції – члени Ради Безпеки ООН США та Албанія, співавторами виступають ще близько сотні країн.

7 квітня Генеральна асамблея Організації об’єднаних націй проголосувала за припинення участі Росії в Раді ООН з прав людини.

За даними ЗМІ, незадовго до початку засідання щодо виключення РФ з Ради ООН з прав людини дипломати отримали повідомлення з погрозами про “наслідки” цього голосування.