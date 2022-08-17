Про це повідомив посол РФ у Вашингтоні Анатолій Антонов, передає росЗМІ.
У минулі роки США не раз створювали росіянам складнощі з робочими поїздками, зокрема і по оонівській лінії, зазначив посол РФ.
“Можна з упевненістю сказати, що ми хотіли б бачити Сергія Вікторовича Лаврова на Генеральній асамблеї ООН”, – пояснив Антонов.
За його словами, посольство РФ вже звернулося до Білого дому та Держдепартаменту з вимогою виконати зобов’язання країни, на території якої базується штаб-квартира ООН.
Він також наголосив, що Москва і надалі наполягатиме на забезпеченні безперешкодного в’їзду всіх представників РФ, які беруть участь у заходах 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.
2 березня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію “Агресія проти України”, котрою засудила російську агресію в Україні й вимагає від РФ негайно вивести війська з української території. Автори резолюції – члени Ради Безпеки ООН США та Албанія, співавторами виступають ще близько сотні країн.
7 квітня Генеральна асамблея Організації об’єднаних націй проголосувала за припинення участі Росії в Раді ООН з прав людини.
За даними ЗМІ, незадовго до початку засідання щодо виключення РФ з Ради ООН з прав людини дипломати отримали повідомлення з погрозами про “наслідки” цього голосування.
- 29 липня Держсекретар США Ентоні Блінкен вперше розмовляв із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим після того, як Москва почала повномасштабну війну в Україні наприкінці лютого. Дзвінок тривав близько 25 хвилин.
- Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок звинуватила російську владу в спробі повністю підкорити собі Україну. За її словами, зроблені раніше заяви Лаврова, про те, що РФ “допоможе українському народу” позбутися “абсолютно антинародного та антиісторичного режиму”, “вкотре продемонстрували глибокий рівень зневаги російської влади до демократичного вибору України”.
- Коментар Лаврова щодо нібито “антинародного” режиму в Києві пролунав 24 липня під час зустрічі в Каїрі з постпредами Ліги арабських держав. Міністр стверджував, що РФ “шкода український народ”, що заслуговує “набагато кращого”. Очільник російського МЗС заявив, що Кремль вирішив змінити “географічні завдання” у повномасштабній війні проти України. Тепер РФ претендує не тільки на Донецьку та Луганську області, але й на низку інших українських регіонів.
- Раніше Сергій Лавров залишив зустрічі міністрів закордонних справ G20, через їхнє засудження війни в Україні.