Про це повідомляє Reuters.
Літаки Ту-95МС здатні нести ядерну зброю, і Москва регулярно запускає над міжнародними водами в Арктиці, Північній Атлантиці та Тихому океані на знак демонстрації сили.
Японська національна телекомпанія NHK показала, як Фуміо Кісіда сідає на потяг у польському місті Перемишль поблизу кордону з Україною.
Своєю чергою, в РФ заявили, що стратегічні бомбардувальники здійснили “плановий політ” у супроводі винищувачів, що був здійснений у суворій відповідності до міжнародного права над нейтральними водами.
У лютому північноамериканські сили протиповітряної оборони були направлені для перехоплення кількох російських стратегічних бомбардувальників і винищувачів, які пролітали над міжнародним повітряним простором поблизу Аляски.
Японія, яка має власну територіальну суперечку з Москвою щодо островів у північній частині Тихого океану, що веде свій початок з кінця Другої світової війни, є ключовим азійським союзником Сполучених Штатів і членом G7 багатих демократій. Країна також приєдналася до західних санкції проти Росії.
Поїздка Кісіди в Україну також збігається з державним візитом президента КНР Сі Цзіньпіна до Москви.
21 березня прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Києва, щоб зустрітися й провести переговори із президентом України Володимиром Зеленським.
Довідка. Ту-95 (за кодифікацією НАТО: Bear) — стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розроблений та прийнятий на озброєння в СРСР у 1950-х роках. Ту-95 створювали як аналог американського стратегічного бомбардувальника Convair B-36 «Peacemaker». Цей літак, що став одним із символів Холодної війни, призначався для знищення стратегічних об’єктів у тилу ворога.
Ту-95МС (виріб ВП-021,Ту-95МС6,Ту-95МС16), за класифікацією НАТО Bear-H- літаки-носії крилатих ракет Х-55 (1979 і пізніше). Створений на базі Ту-142 МК.
Зараз у росіян 45 одиниць Ту-95 МС та 18 Ту-95 МСМ. Остання модифікація літака може нести більш сучасну крилату ракету Х-101, тоді як всі інші лише радянські Х-55/555.
Характеристики: екіпаж – 7 осіб, вага спорядженого літака – 190 тонн, максимальна швидкість руху – 830 кілометрів за годину, бойовий радіус дії – 6500 кілометрів, дальність польоту – 13 тисяч кілометрів.
Орієнтовна ціна Ту-95 – понад 26 мільйонів доларів.
- Уряд Японії надасть Україні близько 170 мільйонів доларів на проєкти екстреного відновлення, зокрема на відбудову критичної інфраструктури.
- Уряд Японії та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) забезпечать фермерів Харківської області насінням соняшника та кукурудзи в межах весняної посівної.
- “Антиросійський курс” Японії унеможливлює переговори про укладення мирного договору, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко. Росія та Японія офіційно не припинили бойові дії Другої світової війни через протистояння щодо островів, захоплених Радянським Союзом наприкінці війни, неподалік від найпівнічнішого острова Японії Хоккайдо.