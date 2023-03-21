Два російські стратегічні бомбардувальники літали над Японським морем понад сім годин, під час початку візиту прем'єр-міністра Японії в Україну, котрий має на меті продемонструвати солідарність з українським народом у протистоянні збройній агресії РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Літаки Ту-95МС здатні нести ядерну зброю, і Москва регулярно запускає над міжнародними водами в Арктиці, Північній Атлантиці та Тихому океані на знак демонстрації сили.

Японська національна телекомпанія NHK показала, як Фуміо Кісіда сідає на потяг у польському місті Перемишль поблизу кордону з Україною.

Своєю чергою, в РФ заявили, що стратегічні бомбардувальники здійснили “плановий політ” у супроводі винищувачів, що був здійснений у суворій відповідності до міжнародного права над нейтральними водами.

У лютому північноамериканські сили протиповітряної оборони були направлені для перехоплення кількох російських стратегічних бомбардувальників і винищувачів, які пролітали над міжнародним повітряним простором поблизу Аляски.

Японія, яка має власну територіальну суперечку з Москвою щодо островів у північній частині Тихого океану, що веде свій початок з кінця Другої світової війни, є ключовим азійським союзником Сполучених Штатів і членом G7 багатих демократій. Країна також приєдналася до західних санкції проти Росії.

Поїздка Кісіди в Україну також збігається з державним візитом президента КНР Сі Цзіньпіна до Москви.

21 березня прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Києва, щоб зустрітися й провести переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

Довідка. Ту-95 (за кодифікацією НАТО: Bear) — стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розроблений та прийнятий на озброєння в СРСР у 1950-х роках. Ту-95 створювали як аналог американського стратегічного бомбардувальника Convair B-36 «Peacemaker». Цей літак, що став одним із символів Холодної війни, призначався для знищення стратегічних об’єктів у тилу ворога.

Ту-95МС (виріб ВП-021,Ту-95МС6,Ту-95МС16), за класифікацією НАТО Bear-H- літаки-носії крилатих ракет Х-55 (1979 і пізніше). Створений на базі Ту-142 МК.

Зараз у росіян 45 одиниць Ту-95 МС та 18 Ту-95 МСМ. Остання модифікація літака може нести більш сучасну крилату ракету Х-101, тоді як всі інші лише радянські Х-55/555.

Характеристики: екіпаж – 7 осіб, вага спорядженого літака – 190 тонн, максимальна швидкість руху – 830 кілометрів за годину, бойовий радіус дії – 6500 кілометрів, дальність польоту – 13 тисяч кілометрів.

Орієнтовна ціна Ту-95 – понад 26 мільйонів доларів.