Російська газовидобувна і газорозподільна монополія "Газпром" тимчасово зупинила постачання природного газу до Італії, що посилило енергетичну кризу в Європі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільшої нафтової компанії Італії Eni SpA заявила, що “Газпром” не може підтвердити запитувані обсяги газу на 1 жовтня, заявивши, що постачання газу через Австрію неможливі: “Ми працюємо над тим, щоб перевірити з “Газпромом”, чи можливо відновити потоки до Італії”, — сказав речник Eni SpA.

Водночас в італійській компанії додали, що Австрія, схоже, таки отримує газ від “Газпрому”.

Європейські країни поспішають знайти альтернативи російському газу та захиститися від перебоїв у постачанні, оскільки президент РФ Володимир Путін продовжує перекривати енергоносії на континенті, щоб чинити тиск на Європейський Союз через кілька раундів санкцій у відповідь на вторгнення в Україну.