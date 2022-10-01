Про це повідомляє Bloomberg.
Найбільшої нафтової компанії Італії Eni SpA заявила, що “Газпром” не може підтвердити запитувані обсяги газу на 1 жовтня, заявивши, що постачання газу через Австрію неможливі: “Ми працюємо над тим, щоб перевірити з “Газпромом”, чи можливо відновити потоки до Італії”, — сказав речник Eni SpA.
Водночас в італійській компанії додали, що Австрія, схоже, таки отримує газ від “Газпрому”.
Європейські країни поспішають знайти альтернативи російському газу та захиститися від перебоїв у постачанні, оскільки президент РФ Володимир Путін продовжує перекривати енергоносії на континенті, щоб чинити тиск на Європейський Союз через кілька раундів санкцій у відповідь на вторгнення в Україну.
- Сьогодні, 1 жовтня, між Грецією та Болгарією запрацював газопровід, який допоможе зменшити залежність Південно-Східної Європи від російського газу та підвищити енергетичну безпеку.
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- Значна закупівля скрапленого природного газу в Європі означає, що цієї зими їй, ймовірно, вистачить палива для виробництва електроенергії, щоб компенсувати постачання з Росії.