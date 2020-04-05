Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Сергій Кислиця заявив, що Росія намагається використовувати пандемію коронавірусу COVID-19 для просування власних спроб посіяти розбрат в Європейському Союзі.

Про це він сказав в коментарі “Голосу Америки”.

Таку думку він висловив в контексті спроби Росії провести через Генасамблею ООН проект резолюції щодо коронавірусу. В цьому проекті був пункт про скасування міжнародних санкцій. Кислиця зазначив, що, зробивши такий крок російська сторона продемонструвала високий професіоналізм, прагнучи досягти своєї мети.

“Москва розробляє багаторівневі і багатокрокові плани – це факт”, – зазначив дипломат.

Йдеться про резолюцію, в якій була вимога скасувати міжнародні санкції. Україна проект резолюції заблокувала. Також рішення підтримали Грузія, США, Великобританія, Євросоюз та інші країни.

“Розумію і погоджуюсь із тим, що Європейський Союз має продемонструвати єдність, тому що частина ковідного плану Російської Федерації – це використати коронавірус, щоб посилити протиріччя всередині Європейського Союзу, і тим самим його розвалити, принаймні політично”, – заявив посол.