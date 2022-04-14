Про це повідомляє Reuters.

Фінляндія та Швеція наразі обмірковують, чи варто приєднатися до альянсу НАТО. Раніше прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін повідомила, що рішення ухвалять в найближчі кілька тижнів.

Медведєв відверто погрожував ядерною зброєю, наголосивши, що більше не може бути мови про “без’ядерну” Балтію, адже там Росія має свій Калінінградський ексклав, затиснутий між Польщею та Литвою.

“Про будь-який без’ядерний статус Балтії більше не може бути й мови – баланс має бути відновлено. До сьогодні Росія таких заходів не робила і не збиралася”, — сказав Медведєв.