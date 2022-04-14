Про це повідомляє Reuters.
Фінляндія та Швеція наразі обмірковують, чи варто приєднатися до альянсу НАТО. Раніше прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін повідомила, що рішення ухвалять в найближчі кілька тижнів.
Медведєв відверто погрожував ядерною зброєю, наголосивши, що більше не може бути мови про “без’ядерну” Балтію, адже там Росія має свій Калінінградський ексклав, затиснутий між Польщею та Литвою.
“Про будь-який без’ядерний статус Балтії більше не може бути й мови – баланс має бути відновлено. До сьогодні Росія таких заходів не робила і не збиралася”, — сказав Медведєв.
- Нагадаємо, що на території РФ помічено рух російської військової техніки в бік кордону з Фінляндією — “у відповідь” на фінські наміри вступити до НАТО.
- Також після повномасштабного російського вторгнення в Україну кількість фінів, які вбачають у РФ значну військову загрозу, збільшилася на 25% і тепер становить 84%.
- Раніше Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ 13 січня зробив заяву щодо Швеції та Фінляндії. За його словами, ці країни зможуть розраховувати на швидкий процес вступу до блоку навіть попри погрози Кремля.