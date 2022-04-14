Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО, то Росії доведеться посилити свою оборону в регіоні, зокрема розгорнувши ядерну зброю.

Про це повідомляє Reuters.

Фінляндія та Швеція наразі обмірковують, чи варто приєднатися до альянсу НАТО. Раніше прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін повідомила, що рішення ухвалять в найближчі кілька тижнів.

Медведєв відверто погрожував ядерною зброєю, наголосивши, що більше не може бути мови про “без’ядерну” Балтію, адже там Росія має свій Калінінградський ексклав, затиснутий між Польщею та Литвою.