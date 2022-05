Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Попри труднощі з проривом української оборони, РФ, швидше за все, має намір вийти за межі Ізюму, аби захопити Краматорськ та Сєвєродонецьк.

Британські розвідники вважають, що захоплення цих міст зміцнить російський військовий контроль над північно-східною частиною Донбасу і стане плацдармом для зусиль з відсічення українських сил у регіоні.

