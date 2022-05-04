Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Попри труднощі з проривом української оборони, РФ, швидше за все, має намір вийти за межі Ізюму, аби захопити Краматорськ та Сєвєродонецьк.
Британські розвідники вважають, що захоплення цих міст зміцнить російський військовий контроль над північно-східною частиною Донбасу і стане плацдармом для зусиль з відсічення українських сил у регіоні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 May 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/IvoOTjNz8D
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/H0y9RFbaM7
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 4, 2022
- Нагадаємо, що вже 9 травня президент Росії Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні, що дозволить йому розпочати відкриту мобілізацію та отримати додаткові сили для захоплення східних і південних регіонів України.
- Також на сході України тривають бої, водночас РФ не вдається здобути перемогу у битві та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Йдеться про зрив планів росіян відсвяткувати перемогу до сакральної для Кремля дати – 9 травня.
- Зокрема Росія оголосила про перемогу в Маріуполі в четвер, попри те, що бастіон українського опору залишається на заводі “Азовсталь” , де сховалися сотні українських військових і мирних жителів. Чому Маріуполь такий важливий для Росії? Пояснюють експерти Washington Post.