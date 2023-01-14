Росія вивела близько десяти своїх кораблів Чорноморського флоту з Новоросійська, що свідчить про розосередження флоту через можливу загрозу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, 11 січня 2023 року група зі щонайменше 10 кораблів Чорноморського флоту Росії вийшла з Новоросійської військово-морської бази.

У Міноборони Великої Британії зазначили, що з огляду на тип і кількість кораблів, що вийшли в море одночасно, ця активність, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку Росії, вона ідентифікувала.

“Малоймовірно, що розгортання означає підготовку до незвичайних обстрілів крилатими ракетами морського базування. Також малоймовірно, що флот готується до проведення десантно-штурмових операцій”, – пояснили у розвідці.

А також додали, що Чорноморський флот Росії значною мірою продовжує фокусуватись на сприйнятті загроз з боку України й продовжує надавати пріоритет захисту сил, а не наступальним чи патрульним операціям.