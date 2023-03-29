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РФ розпочала навчання з міжконтинентальними балістичними ракетами «Ярс»

Росія почала навчання з міжконтинентальною балістичною ракетною системою "Ярс" і кількома тисячами військовослужбовців, що, ймовірно, розглядається як ще одна спроба Москви продемонструвати свою ядерну силу.

Середа, 29 березня 2023, 18:20
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Про це інформує Reuters.

Президент РФ Володимир Путін має на меті зробити ракетну систему “Ярс”, яка замінила систему “Тополь”, частиною “непереможної зброї” Росії та основою наземного компонента її ядерного арсеналу.

В міноборони РФ заявили, що “загалом у навчаннях задіяно понад 3 тис. військовослужбовців і близько 300 одиниць техніки”.

Навчання передбачають комплексну контрольну перевірку РВСП омського ракетного з’єднання та командно-штабне навчання з новосибірським ракетним з’єднанням, оснащеним комплексами “Ярс”.

Під час навчань мобільні комплекси “Ярс” проведуть маневри в трьох регіонах Росії, повідомили в міністерстві, не уточнюючи локації.

Є кілька підтверджених тактико-технічних характеристик мобільних міжконтинентальних балістичних ракетних систем, які, як повідомляється, мають дальність дії 12 000 км. Системи здатні нести кілька ядерних боєголовок незалежного націлювання і можуть бути встановлені на вантажівці-носії або розгорнуті в шахтах.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому минулого року Росія провела численні військові навчання самостійно або разом з іншими країнами, такими як Китай чи Південна Африка.

Довідка. “Ярс” – стратегічний комплекс, в основі якого твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета. На озброєння РФ з 2009 року. Комплекс оснащений головною частиною, що розділяється – від 3 до 6 бойових блоків. Росіяни заявляють, що швидкість польоту ракети – до 14 махів.

25 березня президент Росії заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Хоча цей крок не був несподіваним, це – один із найвиразніших ядерних сигналів Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну 13 місяців тому, і у відповідь Україна закликала скликати засідання Ради Безпеки ООН.

Блок НАТО заявив, що обіцянка президента Росії щодо нерозповсюдження ядерної зброї та його опис розміщення американської зброї за кордоном були далеко невідповідними.

Немає гарантій, що російський лідер виконає свій план розміщення зброї в Білорусі,  але будь-який ядерний сигнал Путіна викликає занепокоєння на Заході. У Німеччині вже розкритикували заяву Путіна.

У США протягом року повномасштабної війни в Україні прагнули дати зрозуміти Путіну наслідки будь-якого використання ядерної зброї, навіть малопотужних тактичних засобів.

Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, утримуючи приймаючі країни, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.

У США заявили, що немає ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю. У Штатах планують продовжувати “стежити за наслідками”.

Водночас Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що блок готовий запровадити санкції у разі, якщо РБ розмістить на своїй території ядерну зброю РФ.

Вже 28 березня Білорусь підтвердила, що розмістить російську тактичну ядерну зброю, заявивши, що це рішення є відповіддю на “багаторічний тиск Заходу”, включаючи санкції та “нарощення військових сил країн-членів НАТО” поблизу його кордонів.

Згодом, 29 березня президент США Джо Байден зазначив журналістам, що він стурбований бажанням РФ розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.

Теги: військові навчання рф, ядерна риторика, ядерний шантаж, ярс

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