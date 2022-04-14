Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Російська сторона вже повідомила про кілька “терактів”. Зокрема пропагандистські ЗМІ поширили інформацію, що ЗСУ начебто атакували селище Климово у Брянській області. За їхніми твердженнями, українські військові перетнули кордон з РФ, пролетіли через кілька інших населених пунктів вглиб регіону та атакували селище.
Також прокремлівські видання звинувачували ЗСУ в обстрілі російського прикордонного наряду в Кореневському районі. Губернатор Курської області заявляв, що обстріл відбувся з лісосмуги на українській території.
Ще раніше ФСБ РФ звинуватило Україну в обстрілі прикордонного пункту пропуску в Брянській області. Внаслідок нібито атаки ЗСУ ніхто не постраждав, але пошкоджено два автомобілі.
“Раніше ЦПД при РНБО України попереджав про наміри ворога щодо вчинення серії терористичних актів на російському прикордонні для консолідації росіян проти українців”, — зазначили у повідомленні.
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