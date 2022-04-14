У Росії розпочали реалізацію плану здійснення терактів на власній території. Спецслужби терором нагнітають антиукраїнську істерію у РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Російська сторона вже повідомила про кілька “терактів”. Зокрема пропагандистські ЗМІ поширили інформацію, що ЗСУ начебто атакували селище Климово у Брянській області. За їхніми твердженнями, українські військові перетнули кордон з РФ, пролетіли через кілька інших населених пунктів вглиб регіону та атакували селище.

Також прокремлівські видання звинувачували ЗСУ в обстрілі російського прикордонного наряду в Кореневському районі. Губернатор Курської області заявляв, що обстріл відбувся з лісосмуги на українській території.

Ще раніше ФСБ РФ звинуватило Україну в обстрілі прикордонного пункту пропуску в Брянській області. Внаслідок нібито атаки ЗСУ ніхто не постраждав, але пошкоджено два автомобілі.