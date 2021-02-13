Відповідну постанову було опубліковано на урядовому сайті РФ.
Зокрема, згідно з документом, під обмеження потрапили дев’ять компаній, такі як:
- ТОВ “Донмар”, Одеса;
- ТОВ “Краншип”, Одеса;
- ТОВ “Максима Метал Сервіс”, Дніпро;
- ПАТ “Полтавський автоагрегатний завод”, Полтава;
- ТОВ “Солар Стальконструкція”, Дніпро;
- ТОВ “Трансшип”, Одеса;
- дочірнє підприємство “Трансшип Балк”, Одеса;
- дочірнє підприємство “Трансшип-Сервіс”, Одеса;
- Kirgan Holding S.A., Панама.
Таким чином в підсумковому документі уряду РФ виявилося вже 84 компанії.
- Нагадаємо, 28 січня президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про введення персональних санкцій. Санкції запровадили проти юридичних і фізичних осіб з Росії.