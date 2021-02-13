Відповідну постанову було опубліковано на урядовому сайті РФ.

Зокрема, згідно з документом, під обмеження потрапили дев’ять компаній, такі як:

  • ТОВ “Донмар”, Одеса;
  • ТОВ “Краншип”, Одеса;
  • ТОВ “Максима Метал Сервіс”, Дніпро;
  • ПАТ “Полтавський автоагрегатний завод”, Полтава;
  • ТОВ “Солар Стальконструкція”, Дніпро;
  • ТОВ “Трансшип”, Одеса;
  • дочірнє підприємство “Трансшип Балк”, Одеса;
  • дочірнє підприємство “Трансшип-Сервіс”, Одеса;
  • Kirgan Holding S.A., Панама.

Таким чином в підсумковому документі уряду РФ виявилося вже 84 компанії.

  • Нагадаємо, 28 січня президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про введення персональних санкцій. Санкції запровадили проти юридичних і фізичних осіб з Росії.