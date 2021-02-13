Уряд Росії розширив економічні санкції проти українських компаній за "недружні дії щодо громадян і юридичних осіб РФ".

Відповідну постанову було опубліковано на урядовому сайті РФ.

Зокрема, згідно з документом, під обмеження потрапили дев’ять компаній, такі як:

ТОВ “Донмар”, Одеса;

ТОВ “Краншип”, Одеса;

ТОВ “Максима Метал Сервіс”, Дніпро;

ПАТ “Полтавський автоагрегатний завод”, Полтава;

ТОВ “Солар Стальконструкція”, Дніпро;

ТОВ “Трансшип”, Одеса;

дочірнє підприємство “Трансшип Балк”, Одеса;

дочірнє підприємство “Трансшип-Сервіс”, Одеса;

Kirgan Holding S.A., Панама.

Таким чином в підсумковому документі уряду РФ виявилося вже 84 компанії.