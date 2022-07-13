Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
Подробиці угоди невідомі. Меморандум про співпрацю з використання атомної енергії з мирною метою був укладений між держкорпорацією “Росатом” та урядом М’янми в червні 2015 року.
Висвітлюючи візит Міна Ауна Хлайна до РФ, російські ЗМІ повідомляли, що він планує провести зустрічі з головою “Роскосмосу” Дмитром Рогозіним та представниками “Росатому”.
Увечері того ж дня з’явилося повідомлення про зустріч Хлайна з Рогозіним, під час якої сторони обговорили статус і перспективи російсько-м’янманського співробітництва в галузі космосу. Крім того, прем’єр М’янми зустрівся із представниками міноборони РФ. Сторони висловили “прагнення максимально ефективно задіяти напрацьований потенціал для поглиблення військового та військово-технічного співробітництва у дусі стратегічного партнерства”, – заявили у відомстві за підсумками зустрічі.
У М’янмі в 2021 році стався переворот, внаслідок якого було повалено демократично обраний уряд і влада перейшла до військових. Ці події не завадили РФ продовжити з новим режимом військово-технічне співробітництво.
- Нагадаємо, суд наклав арешт на корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські державні корпорації “Роснефть”, “Росатом” та “Газпром”.
- Також судом накладено арешт на будівлю у центрі столиці, власником якої є російський державний холдинг “Росатом”.
- Раніше фінська компанія Fennovoima на тлі агресії РФ щодо України розірвала контракт з “Росатомом” на будівництво атомної електростанції “Ханхіківі-1”.