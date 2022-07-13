Військова хунта М'янми має намір розширити співпрацю з РФ в галузі ядерної енергетики. Відповідну заяву про наміри підписано з "Росатомом" під час приватного візиту верховного головнокомандувача, прем'єр-міністра М'янми Міна Ауна Хлайна.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Подробиці угоди невідомі. Меморандум про співпрацю з використання атомної енергії з мирною метою був укладений між держкорпорацією “Росатом” та урядом М’янми в червні 2015 року.

Висвітлюючи візит Міна Ауна Хлайна до РФ, російські ЗМІ повідомляли, що він планує провести зустрічі з головою “Роскосмосу” Дмитром Рогозіним та представниками “Росатому”.

Увечері того ж дня з’явилося повідомлення про зустріч Хлайна з Рогозіним, під час якої сторони обговорили статус і перспективи російсько-м’янманського співробітництва в галузі космосу. Крім того, прем’єр М’янми зустрівся із представниками міноборони РФ. Сторони висловили “прагнення максимально ефективно задіяти напрацьований потенціал для поглиблення військового та військово-технічного співробітництва у дусі стратегічного партнерства”, – заявили у відомстві за підсумками зустрічі.

У М’янмі в 2021 році стався переворот, внаслідок якого було повалено демократично обраний уряд і влада перейшла до військових. Ці події не завадили РФ продовжити з новим режимом військово-технічне співробітництво.