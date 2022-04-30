Окупаційна влада окупованого росіянами Криму під контролем ФСБ "скликає з’їзд представників", де планує вимагати лояльності від кримських татар. Спецслужби вимагають присутності студентів Кримського інженерно-педагогічного університету та працівників бюджетних організацій.

Про це сповістив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, оскільки серед кримських татар немає великої кількості колаборантів, то “влада” хоче створити у такий спосіб “картинку” нібито підтримки політики Путіна та воєнної агресії РФ проти України.

“Спецслужби РФ намітили спеціальний план подальшої дискредитації керівників та членів Меджлісу кримськотатарського народу, активістів кримськотатарського національного руху, політв’язнів та членів їх сімей. Реалізація цього плану розпочнеться ухваленням на сьогоднішньому “з’їзді” спеціальної заяви його так званих учасників”, – заявив Чубаров.

Втім, як додав голова Меджлісу, вже очевидно, що завершенням російсько-української війни стане “визволення Криму від російських загарбників та відновлення суверенітету України над Кримським півостровом”. Тому Рефат Чубаров закликав відмовитися усіх від співпраці з РФ.