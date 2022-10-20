За твердженням трьох високопосадовців, РФ нещодавно передислокувала важливу військову техніку та війська із Сирії, що базуються на Близькому Сході. У такий спосіб підтверджуючи, як її невдале вторгнення в Україну послабило вплив Москви в інших країнах та водночас усунуло одну з кількох перешкод для підтримки Ізраїлем України.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

РФ, яка є домінуючою військовою силою в Сирії з 2015 року, і допомагає сирійському режиму підтримувати владу, все ще зберігає там значну присутність. Але цей крок може свідчити про більш масштабні зміни в балансі сил в одній із найскладніших зон конфлікту у світі та дозволити Ізраїлю, ворогу Сирії та південному сусіду, переглянути свій підхід як до Сирії, так і до України.

За словами двох високопоставлених західних дипломатів і високопосадовця з оборони Ізраїлю, Москва нещодавно перекинула частину військ і російську систему протиповітряної оборони з Сирії, усунувши одне з головних обмежень для ізраїльських військових дій у Сирії.

Офіційні особи мали різні оцінки щодо кількості виведених військ — двоє з них сказали, що це два батальйони, або від 1200 до 1600 солдатів, а інший — що набагато більше. Але всі зійшлися на тому, що чисельність бойового складу скоротили.

Ізраїльський посадовець також повідомив, що кілька російських командувачів передислокували з Сирії в Україну, тоді як російське військове керівництво в Москві стало менш залученим до повсякденного управління операціями в Сирії, зокрема й у військовій координації з Ізраїлем.

Відтоді, як у 2011 році в Сирії почалася громадянська війна, президент Сирії Башар аль-Асад покладався на військову підтримку Ірану, щоб стримати повстанців, а також президента РФ Путіна. РФ зберігає військову присутність у Сирії з 1970-х років, але Путін значно посилив її у 2015 році – кількома тисячами російських військових і літаків, змінивши ситуацію на користь Асада.

Будучи ворогом як Ірану, так і Сирії, Ізраїль регулярно завдає ударів по сирійських цілях, щоб перешкодити Тегерану закріпитися біля північно-східного кордону Ізраїлю. У 2018 році ризик для ізраїльських пілотів під час цих нальотів зріс після того, як РФ перемістила до Сирії складну систему протиповітряної оборони, відому як С-300.

Хоча контроль над С-300 так і не передали сирійському уряду, ризик того, що вони можуть бути використані проти ізраїльських літаків, був основною причиною, чому Ізраїль відхилив запити України на військову техніку з початку російського вторгнення в лютому.

За словами цих трьох посадовців, РФ зараз вивела систему С-300, щоб посилити своє вторгнення в Україну — зменшивши вплив РФ на Ізраїль у Сирії та змінивши погляди Ізраїлю щодо України.

Зростаюча військова підтримка Іраном РФ в поєднанні зі збільшенням російських ударів по українському цивільному населенню вже відновили дебати в Ізраїлі останніми днями про те, чи повинен Ізраїль постачати зброю Україні. Ізраїль виробляє кілька систем протиповітряної оборони, які можуть бути корисними Україні для збивання ракет і безпілотників, зокрема й Iron Dome малої дальності, яку Ізраїль використовує проти ракет, випущених із Сектора Газа, і Barak 8 – більшої дальності.

Також є ознаки того, що Ізраїль надає більше допомоги Україні, ніж це було в перші місяці війни, коли його допомога обмежувалася переважно гуманітарною допомогою, включаючи польовий шпиталь.

За словами високопоставлених українських та ізраїльських посадовців, Ізраїль надає Україні основні дані розвідки про іранські безпілотники, які використовує РФ, а також запропонував дослідити залишки безпілотників, які розбилися в Україні.

16 жовтня Нахман Шай, міністр у справах діаспори Ізраїлю, закликав свою країну допомогти Україні у військовій сфері. Він закликав до таких дій після інформації щодо постачання Іраном ракет малої та середньої дальності для РФ. Наступного дня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожував Ізраїлю через такі наміри, назвавши їх “дуже необачним кроком”. Після чого міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц наголосив, що країна буде продовжувати надавати медичну та гуманітарну допомогу на тлі війни.