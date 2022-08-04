Російський "Газпром" з травня спалює газ. Полум'я вирує за російським кордоном тижнями та його можна побачити навіть із Фінляндії.

Про це повідомило фінське видання Yle.

РФ спалює газ неподалік від компресорної станції “Портова” та однойменного LNG-термінала. Вперше пожежі зафіксувало NASA 22 травня. Дані про них показали супутникові знімки.

“Газпром” тоді зменшив транзит до Європи. У результаті компанія перестала використовувати в повному обсязі оплачені та заброньовані потужності.

На території компресорної станції “Портова” займання побачили 17 червня. Це пов’язали з тим, що через “Північній потік” прокачування газу зменшилося втричі: зі 167 млн куб. м до 67 млн куб. м. Станція використовується для того, щоб підвищити тиск газу та збільшити пропускну спроможність газової мережі. Ймовірною причиною займання стало спалювання природного газу на факелі компресорної станції.

За словами генерального секретаря Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Тааласа, подібні кроки від РФ прискорюють зміну клімату в північних регіонах. Під час спалювання у факелі утворюється сажа, яка, своєю чергою, прискорює танення снігу та льоду. Також його спричиняють викиди вуглекислого газу та метан.

“Танення снігу та льоду є причиною того, що північні регіони потепліли подвійно”, — каже Таалас.

Викиди твердих частинок чорного вуглецю зберігаються в атмосфері 1–2 тижні. Осідання частинок на землю може прискорити дощ, але вони також можуть поширюватися на широку територію протягом кількох тижнів. РФ заявляла останніми роками, що братиме участь у кліматичних переговорах, але конкретики досі немає.