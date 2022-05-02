Сполучені Штати Америки мають "високо достовірні" повідомлення розвідки про те, що РФ спробує анексувати окуповані сепаратистами Донецьку та Луганську області "десь у середині травня". Схожі плани росіяни також мають у відношенні тимчасово окупованого Херсону.

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на заяву посла США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Майкла Карпентера.

“У звітах йдеться, що РФ планує провести референдуми щодо приєднання територій Донецької та Луганської областей десь у середині травня, і що Москва розглядає подібний план щодо Херсона”, – зазначив посол.

Карпентер додав, що РФ викрадає місцевих посадовців у містах, які вони утримують на сході та півдні України, щоб замінити їх “групами, лояльними до Москви”, а також зникають “директори шкіл, журналісти, місцеві активісти, муніципальні посадовці”.

За його словами, з’явилися повідомлення про те, що російські війська перекрили доступ до Інтернету та деяких стільникових телефонів у цих регіонах, щоб вимкнути потік достовірної інформації.

Посол додав, що в цих містах РФ може спробувати проводити фіктивні референдуми, щоб “спробувати додати демократичної чи виборчої легітимності”.