Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на заяву посла США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Майкла Карпентера.
“У звітах йдеться, що РФ планує провести референдуми щодо приєднання територій Донецької та Луганської областей десь у середині травня, і що Москва розглядає подібний план щодо Херсона”, – зазначив посол.
Карпентер додав, що РФ викрадає місцевих посадовців у містах, які вони утримують на сході та півдні України, щоб замінити їх “групами, лояльними до Москви”, а також зникають “директори шкіл, журналісти, місцеві активісти, муніципальні посадовці”.
За його словами, з’явилися повідомлення про те, що російські війська перекрили доступ до Інтернету та деяких стільникових телефонів у цих регіонах, щоб вимкнути потік достовірної інформації.
Посол додав, що в цих містах РФ може спробувати проводити фіктивні референдуми, щоб “спробувати додати демократичної чи виборчої легітимності”.
- Нагадаємо, згідно з розвідними даними, понад чверть підрозділів, які Кремль залучив для вторгнення в Україну, у підсумку понад двомісячної повномасштабної війни, ймовірно, виявилися “неефективними”.
- Також відомо, що РФ прагне довго тримати Херсон під окупацією, оскільки це дозволить безпечніше контролювати Кримський півострів та просувати російську армію вздовж півдня та на захід України.
- Місцевих жителів Маріуполя, яким вдалося вибратися, жахають невпинні штурми росіянами величезного металургійного заводу, що став головним бастіоном захисників українців. Вони переконані, що росіяни ніколи не думали, що місто чинитиме опір.