Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
“Останніми днями ми спостерігаємо значне пересування російських збройних сил до Білорусі. Це найбільше російське розгортання там із часів Холодної війни”, – наголосив Столтенберг.
Генсек НАТО зауважив, що наразі очікується прибуття на територію РБ 30 000 російських військовослужбовців, зокрема, й сили спецоперацій. Окрім цього, він зазначив, що Росія перекинула винищувачі, зокрема Су-35, ракети подвійного призначення Іскандер та ЗРК С-400.
Столтенберг наголосив, що військова активність РФ на території РБ поєднується з “ядерними” навчаннями, котрі Кремль нібито планує провести цього місяця.
У Reuters наголошують, що російсько-білоруські навчання, які триватимуть до 20 лютого, надали Москві необхідного прикриття для подальшого збільшення сил поблизу України.
Своєю чергою, Столтенберг вкотре закликав РФ до деескалації ситуації.
- Нагадаємо, у Білорусі стартували спільні з РФ навчання військ, у межах яких будуть відпрацьовувати боротьбу з незаконними формуваннями. А вже на другому етапі, який розпочнеться 10 лютого, – відбиття зовнішньої агресії.
- Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про спільні військові навчання з Російською Федерацією. Заходи на лютий заплановані для протистояння Польщі, Україні та країнам Прибалтики.
- Також у Державному департаменті США відзначили, що Росія може використати своє озброєння у Білорусі, щоб напасти на Україну ще й зі сторони півночі.
- У Міноборони України повідомили, що російські окупанти на Донбасі проводять артилерійські навчання та мінують території.
- Відомо, що Російська Федерація вирішила перенести раніше заплановані військово-морські навчання якомога далі від берегів Ірландії у відповідь на критику щодо шкоди, котрої анонсовані навчання завдають морській фауні. У РФ погодилася перенести район навчань за межі виключної економічної зони Ірландії.