Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Російська Федерація продовжує перекидати свої війська на територію Білорусі. Наразі це найбільша кількість російських військ на території цієї країни з часів Холодної війни. Очікується, що вже цього місяця там дислокуватимуться 30 000 військовослужбовців РФ.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

“Останніми днями ми спостерігаємо значне пересування російських збройних сил до Білорусі. Це найбільше російське розгортання там із часів Холодної війни”, – наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО зауважив, що наразі очікується прибуття на територію РБ 30 000 російських військовослужбовців, зокрема, й сили спецоперацій. Окрім цього, він зазначив, що Росія перекинула винищувачі, зокрема Су-35, ракети подвійного призначення Іскандер та ЗРК С-400.

Столтенберг наголосив, що військова активність РФ на території РБ поєднується з “ядерними” навчаннями, котрі Кремль нібито планує провести цього місяця.

У Reuters наголошують, що російсько-білоруські навчання, які триватимуть до 20 лютого, надали Москві необхідного прикриття для подальшого збільшення сил поблизу України.

Своєю чергою, Столтенберг вкотре закликав РФ до деескалації ситуації.