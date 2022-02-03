Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

“Останніми днями ми спостерігаємо значне пересування російських збройних сил до Білорусі. Це найбільше російське розгортання там із часів Холодної війни”, – наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО зауважив, що наразі очікується прибуття на територію РБ 30 000 російських військовослужбовців, зокрема, й сили спецоперацій. Окрім цього, він зазначив, що Росія перекинула винищувачі, зокрема Су-35, ракети подвійного призначення Іскандер та ЗРК С-400.

Столтенберг наголосив, що військова активність РФ на території РБ поєднується з “ядерними” навчаннями, котрі Кремль нібито планує провести цього місяця.

У Reuters наголошують, що російсько-білоруські навчання, які триватимуть до 20 лютого, надали Москві необхідного прикриття для подальшого збільшення сил поблизу України.

Своєю чергою, Столтенберг вкотре закликав РФ до деескалації ситуації.