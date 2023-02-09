Посол Польщі у Вашингтоні Марек Маґєровський вважає, що РФ виявила стійкість перед західними санкціями, тож необхідно бути готовими до тривалої конфронтації з Москвою.

Про це він зазначив в інтерв’ю CNN.

Він висловив наполегливість щодо необхідності швидкого постачання озброєння після того, як президент України Володимир Зеленський звернувся з закликом про винищувачі перед самітом Європейського Союзу.

Польща запропонувала спорядити Україні військові літаки за умови, що це зроблять інші країни НАТО.

За його словами, пропозиція щодо винищувачів розглядається вже кілька днів, і “насправді це дуже цікава тема для обговорення політичними лідерами ЄС і НАТО”.

Посол наголосив, що зараз західний світ зіштовхується з гонкою з часом, коли росіяни мобілізують свої сили та перегруповуються вздовж лінії фронту в Україні, а українці чекають на сучаснішу зброю із Заходу.

До вторгнення ми були схильні переоцінювати російську армію, а тепер ми її недооцінюємо. На жаль, російська армія, російське суспільство та правляча еліта виявилися стійкими перед обличчям економічних санкцій, які ми запровадили проти їхньої країни, і перед обличчям марних дій російських військ в Україні”, – зауважив Маґєровський, відповідаючи на запитання CNN про його прогнозування щодо того, як довго може тривати війна.

Він вважає, що через зневагу до людського життя Путін може продовжувати “закидати фронт гарматним м’ясом”, і Заходу потрібно бути до цього готовим.

Маґєровський сказав, що “переломним моментом” для протистояння стане “якщо всі країни ЄС і НАТО вирішать постачити Україні F-16 або іншу зброю західного виробництва прямо зараз”.

Моє враження таке, що донедавна ми використовували неправильні терміни. Треба трошки змінити лексику і перестати говорити про можливість “не програти” війну, а про те, що врешті-решт Україна виграє цю війну”, – пояснив посол.

Дипломат не вірить в дипломатичне вирішення цього конфлікту. Тож переконаний, що рішення має бути військовим і, знову ж таки, наголосив, що у військовому плані Україна врешті-решт переможе — з допомогою союзників.

Зауважимо, колишній командувач, заступник начальника Генерального штабу Війська Польського, генерал Лєон Коморніцький вбачає у повномасштабній війні ознаки затяжного військового конфлікту. Західна зброя, переконаний він, має надходити до України постійно та завчасно, випереджаючи прогнози розвитку подій на фронті.