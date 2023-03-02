Російська Федерація створює напругу навколо Молдови та Придністров'я, аби відвернути увагу світу від широкомасштабної війни в Україні та для того, щоб продемонструвати хоч якусь "перемогу" для російського народу.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України з посиланням на заяву представника ГУР Андрія Черняка.

“У Придністров’ї росіяни мають дуже обмежений контингент. Є склади, які вони охороняють. Але на тих складах вже майже нічого немає, а те, що залишилося – старе і непридатне до використання. А в Молдові вони зараз все ж таки намагаються політичним шляхом розхитати ситуацію – під “чужим прапором”, – пояснив Андрій Черняк.

Відтак зазначив, що за таким сценарієм росіяни колись влаштовували провокації у Донецьку та Луганську.

За словами представника воєнної розвідки, створюючи напругу в Молдові, Росія ставить для себе дві цілі: відвернути увагу європейської громадськості від подій, що відбуваються в Україні, та створити ілюзію “перемоги” для свого населення.

“Вони бачать, що всю увагу сконцентровано на Україні, у тому числі в сенсі допомоги. Тому вони намагаються розпалити нову пожежу в Європі”, – зауважив Андрій Черняк.

Він також наголосив, що росіяни не досягли жодного результату у своїй так званій “спеціальній військовій операції”. Саме тому, на його думку, їм необхідно демонструвати будь-які “перемоги” для свого населення.

“Зараз вони намагаються зробити якусь революцію, щоб створити ілюзію, що “світ за них”, “народ “Молдови за нас”, – підсумував представник ГУР МО України.

Зауважимо, що 1 березня прем’єр-міністр Дорін Речан заявив, що ситуація у Молдові залишається стабільною, а Придністров’я зацікавлене у тому, щоб зберегти мир та безпеку в регіоні. Він наголосив, що Росія не може напасти на Молдову, бо “наша країна надто далеко, а між нами – Україна”.

Глава молдовського уряду висловив переконання, що Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Також для нього очевидно, що “Росія не може вдертися до Молдови військовим шляхом”.

Окрім цього, прем’єр зауважив, що система протиповітряної оборони України захищає також й Молдову.

23 лютого міноборони Росії декілька разів заявило, що Україна нібито має намір влаштувати збройну провокацію у Придністров’ї, зобразивши наступ РФ. Влада Молдови та України це відкинули.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що Кремль створює інформаційні умови для проведення у Придністров’ї операції під чужим прапором.

13 лютого президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія планує за допомогою протестів опозиції та із залученням осіб з військовим вишколом напасти на урядові будівлі та змінити владу в республіці.

До цього президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Брюсселі на засіданні Європейської ради, зазначив, що поінформував Санду про дані розвідки відносно детального російського плану дестабілізації політичної ситуації в Молдові.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан переконаний, що оперативну групу російських військ необхідно вивести з Придністров’я.

Напередодні у Молдові заявили, що виходять з договорів у межах Співдружності Незалежних Держав (СНД) на тлі прагнення євроінтеграції та втрати актуальності угод.