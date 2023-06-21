Російські окупанти формують Азовський військово-морський район в складі Чорноморського флоту РФ, штаб якого знаходитиметься у Маріуполі.

Джерело: Центр національного спротиву.

Завершення організаційних заходів та перебазування корабельного складу флоту заплановано до 1 липня.

Російські загарбники планують укомплектувати так званий Азовський військово-морський район за рахунок корабельного складу Чорноморського флоту та Каспійської флотилії ВМФ РФ.

Загалом у складі Азовського військово-морського району перебуватиме 8 бойових кораблів та катерів, а також 16 суден забезпечення.

Зокрема малі ракетні кораблі “Циклон”, “Аскольд”, які проходять випробування, та “Амур”, який будується. Також морський тральщик “Ковровец” та інші кораблі.

За даними ЦНС, сумарний ракетний залп трьох малих ракетних кораблів — 24 КРМБ типу “Калібр”.

Зазначимо, що станом на 21 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває сім ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до восьми ракет.

Водночас в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до восьми ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 27 суден, з них 11 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 13 суден, з них 10 рухались у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.