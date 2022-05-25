Про це повідомляє The New York Times з посиланням на високопоставленого чиновника США.
Уряд США стежив за цими навчаннями, поки Байден зустрічався в Токіо з лідерами Австралії, Японії та Індії, країн у коаліції Quad, яка була сформована частково для протидії китайській силі в Індо-Тихоокеанському регіоні. Військова активність була значущим знаком того, що партнерство між Китаєм і Росією не ослабло.
За словами американського чиновника, бомбардувальники пролетіли над Японським морем у вівторок вранці й продовжили рух на південь у напрямку до Східнокитайського та Філіппінського морів.
Через кілька годин Південна Корея опублікувала заяву, в якій підтвердила навчання та заявила, що два китайські військові літаки та чотири російські військові літаки увійшли в зону протиповітряної оборони біля східного узбережжя країни, не вторгнувшись у її повітряний простір.
Джерело видання також підтвердило, що американці мають докази того, що китайські військово-морські судна, швидше за все, брали участь у спільних навчаннях.
“Ми розглядаємо військові навчання, проведені в розпал зустрічі на вищому рівні між Японією, США, Австралією та Індією, як намір продемонструвати силу проти Японії, яка була організатором зустрічі. Також той факт, що ця діяльність була проведена в розпал саміту Quad, вважається більш провокаційною, ніж інші навчання в минулому”, – сказав журналістам Нобуо Кіші, міністр оборони Японії.
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- Водночас експорт китайських технологій до РФ різко скоротився після того, як у березні цього року уряд США запровадив антиросійські санкції. За словами міністерки торгівлі США Джини Раймондо, це можна оцінити як настороженість КНР щодо порушення торгових заборон.
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