Китай і Росія у вівторок провели свої перші спільні військові навчання після вторгнення РФ на територію України. Військові відправили бомбардувальники над морями в північно-східній Азії, ймовірно, демонструючи силу, у той час президент США Джо Байден відвідував цей регіон протягом саміту країни Quad.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на високопоставленого чиновника США.

Уряд США стежив за цими навчаннями, поки Байден зустрічався в Токіо з лідерами Австралії, Японії та Індії, країн у коаліції Quad, яка була сформована частково для протидії китайській силі в Індо-Тихоокеанському регіоні. Військова активність була значущим знаком того, що партнерство між Китаєм і Росією не ослабло.

За словами американського чиновника, бомбардувальники пролетіли над Японським морем у вівторок вранці й продовжили рух на південь у напрямку до Східнокитайського та Філіппінського морів.

Через кілька годин Південна Корея опублікувала заяву, в якій підтвердила навчання та заявила, що два китайські військові літаки та чотири російські військові літаки увійшли в зону протиповітряної оборони біля східного узбережжя країни, не вторгнувшись у її повітряний простір.

Джерело видання також підтвердило, що американці мають докази того, що китайські військово-морські судна, швидше за все, брали участь у спільних навчаннях.