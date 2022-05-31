Очільник МЗС Росії Сергій Лавров відвідає Туреччину для обговорення коридору експорту зерна з України.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN із посиланням на міністра закордонних срав Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

Його російський колега Сергій Лавров із делегацією відвідає Туреччину 8 червня. Мета візиту – обговорення потенційного коридору для експорту українського зерна в Чорному морі. Чавушоглу зауважив, що будуть обговорюватися й інші теми.

Відомо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив українському лідерові Володимиру Зеленському під час телефонної розмови, що Анкара надає “особливе значення” створенню гуманітарного коридору для вивезення продовольства з України.

Водночас Зеленський наголосив, що через російську блокаду портів наразі не може бути експортовано 22 млн тонн зерна, що складає майже половину українського експорту зерна.

Зокрема, Ердоган запевнив, до Туреччина докладає максимум зусиль для продовження перемовин між Москвою та Києвом, а також готова стати посередником у них.