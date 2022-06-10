Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.
Варто зазначити, що в результаті обміну вдалося звільнити голову Шевченківської громади Миколаївської області Олега Пилипенка. Він зник 10 березня. Раніше його дружина Тетяня стверджувала, що чолоків поїхав розвозити хліб та не повернувся.
Голова ОДА зазначив, що не міг сказати про це раніше, оскільки переговори були доволі довгими, проте зараз Пилипенко вдома.
“Сьогодні вже був одинадцятий обмін полоненими. Все це відбувається завдяки Координаційному штабу роботи з полоненими. До цього ми не висвітлювали це питання, оскільки був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко. Ми вели переговори дуже довго. Але зараз він уже тут, тож ми його вітаємо”, — написав Кім.
Варто зазначити, що зараз Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими очолює начальник ГУР Кирило Буданов. 31 травня на цій посаді він замінив Ірину Верещук.
- Нагадаємо, що обмін тілами загиблих військових між РФ та Україною відбувся за формулою “50 на 50”.
- Раніше на Харківщині Служба безпеки України взяла у полон 11 ворожих снайперів.
- Також засновник полку “Азов” Андрій Білецький повідомив про результати роботи ССО “Азов” Київ на передовій у районі Гуляйполя. Він наголосив, що після потрапляння в полон, мобілізовані на території ОРДЛО надають вичерпні дані українській стороні.
- Водночас російські військові, котрі потрапили в полон в Україні, хочуть залишитися тут, поки в РФ діє путінський режим. Під час пресконференції у Києві військовий 2-ої мотострілецької дивізії Андрій Чеботаревський розповів: у РФ його рідним повідомили, що він загинув.