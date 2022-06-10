Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.

Варто зазначити, що в результаті обміну вдалося звільнити голову Шевченківської громади Миколаївської області Олега Пилипенка. Він зник 10 березня. Раніше його дружина Тетяня стверджувала, що чолоків поїхав розвозити хліб та не повернувся.

Голова ОДА зазначив, що не міг сказати про це раніше, оскільки переговори були доволі довгими, проте зараз Пилипенко вдома.

“Сьогодні вже був одинадцятий обмін полоненими. Все це відбувається завдяки Координаційному штабу роботи з полоненими. До цього ми не висвітлювали це питання, оскільки був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко. Ми вели переговори дуже довго. Але зараз він уже тут, тож ми його вітаємо”, — написав Кім.

Варто зазначити, що зараз Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими очолює начальник ГУР Кирило Буданов. 31 травня на цій посаді він замінив Ірину Верещук.