Про це він написав у Telegram.

Вранці 29 червня військові РФ завдали ракетних ударів по Миколаєву. Унаслідок ворожих обстрілів по п’ятиповерховому житловому будинку загинуло 5 осіб, постраждало 4 особи, врятовано 3 особи.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт травмовано 2 співробітники ДСНС.

Роботи тривають. Від ДСНС залучено 25 осіб та 7 од. техніки.