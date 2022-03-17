Про це повідомляє Reuters.
Як заявили в Морському управлінні Панами, одне судно внаслідок російських атак затонуло. Ще двоє отримали ушкодження, проте залишаються на плаву. На щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв серед членів екіпажу.
“Ми знаємо, що у нас було три кораблі, які були атаковані російськими ракетами, але екіпаж у безпеці, ми отримали матеріальні збитки”, – сказав Норіель Арауз, адміністратор Панамського морського управління (AMP).
Щонайменше 10 інших кораблів під панамським прапором все ще перебувають у Чорному морі, сказав Арауз. Він також додав, що російський флот обмежує вихід кораблів з цього району.
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