З початку російського вторгнення в Україну, РФ атакувала ракетами 3 кораблі під Панамським прапором у акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Reuters.

Як заявили в Морському управлінні Панами, одне судно внаслідок російських атак затонуло. Ще двоє отримали ушкодження, проте залишаються на плаву. На щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв серед членів екіпажу.

“Ми знаємо, що у нас було три кораблі, які були атаковані російськими ракетами, але екіпаж у безпеці, ми отримали матеріальні збитки”, – сказав Норіель Арауз, адміністратор Панамського морського управління (AMP).

Щонайменше 10 інших кораблів під панамським прапором все ще перебувають у Чорному морі, сказав Арауз. Він також додав, що російський флот обмежує вихід кораблів з цього району.