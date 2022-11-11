Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
“У більшості випадків це котельні. Найбільше на Харківщині, Київщині, Донеччині. Терористи також вивели з ладу низку енергоблоків ТЕС і ТЕЦ”, — зазначив він.
Також за словами премʼєра, за останні п’ять тижнів ворог обстріляв десятки підстанцій “Укренерго” і понад 10 об’єктів генерації.
Шмигаль зауважив, що відновлення цих обʼєктів триває цілодобово, однак на цю роботу потрібні “значні фінансові ресурси”.
У такий спосіб, на відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 мільярда гривень, а на ремонт підстанцій треба ще щонайменше 5 мільярдів гривень.
“На жаль, не можна виключати нових ударів Росії. Наразі в кожному регіоні здійснюються комплексні заходи для захисту енергетичної інфраструктури, посилюється наша ППО”, — додав голова уряду.
- Державне агентство з енергоефективності й енергоощадження України поділилося рекомендаціями щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років.
- Росіяни пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України. Ракетними обстрілами завдано ударів по ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.
- Для завдання масованого удару по території Україні 31 жовтня РФ витратила близько 760 млн доларів. В останній день жовтня РФ застосувала різні типи ракет і безпілотників.