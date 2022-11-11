Протягом повномасштабної війни військові РФ уразили понад 400 об’єктів критичної інфраструктури електро- та теплопостачання України. Водночас в уряді не виключають можливість нових ударів.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

“У більшості випадків це котельні. Найбільше на Харківщині, Київщині, Донеччині. Терористи також вивели з ладу низку енергоблоків ТЕС і ТЕЦ”, — зазначив він.

Також за словами премʼєра, за останні п’ять тижнів ворог обстріляв десятки підстанцій “Укренерго” і понад 10 об’єктів генерації.

Шмигаль зауважив, що відновлення цих обʼєктів триває цілодобово, однак на цю роботу потрібні “значні фінансові ресурси”.

У такий спосіб, на відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 мільярда гривень, а на ремонт підстанцій треба ще щонайменше 5 мільярдів гривень.

“На жаль, не можна виключати нових ударів Росії. Наразі в кожному регіоні здійснюються комплексні заходи для захисту енергетичної інфраструктури, посилюється наша ППО”, — додав голова уряду.