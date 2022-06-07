На кордонах із Сумською та Чернігівською областями росіяни продовжують утримувати до 3 батальйонно-тактичних груп. Водночас ознак підготовки до повторного нападу не спостерігається.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

“РФ продовжує утримувати на своїх прикордонних районах напроти Чернігівської та Сумської областей підрозділи збройних сил для демонстрації своєї присутності та, власне, сковування дій наших підрозділів сил оборони, за інформацією Генштабу – це близько 3 батальйонно-тактичних груп. Водночас ми не відзначаємо формування ворогом ударного угруповання, яке може повторити вторгнення на територію України”, – зазначив він.

На кордоні з РБ змін у ситуації не спостерігається, білоруська армія посилює кордон з Україною. Натомість зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території РБ по українських об’єктах.

На молдавському кордоні особливих змін немає, прикордонники проводять заходи щодо можливого припинення провокацій.