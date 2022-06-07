Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
“РФ продовжує утримувати на своїх прикордонних районах напроти Чернігівської та Сумської областей підрозділи збройних сил для демонстрації своєї присутності та, власне, сковування дій наших підрозділів сил оборони, за інформацією Генштабу – це близько 3 батальйонно-тактичних груп. Водночас ми не відзначаємо формування ворогом ударного угруповання, яке може повторити вторгнення на територію України”, – зазначив він.
На кордоні з РБ змін у ситуації не спостерігається, білоруська армія посилює кордон з Україною. Натомість зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території РБ по українських об’єктах.
На молдавському кордоні особливих змін немає, прикордонники проводять заходи щодо можливого припинення провокацій.
- Нагадаємо, триває 104-та доба повномасштабної російсько-української війни. За час широкомасштабного вторгнення країна-окупант втратила понад 31 тисячу військових.
- Станом на початок 104-ої доби повномасштабної війни Росії проти України, найактивніші бойові дії продовжуються на територіях Донецької та Луганської областей. Водночас на тимчасово зайнятих територіях України росіяни намагаються закріпити свої позиції. Не припиняються й обстріли українських областей.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що війна з російським агресором триває, і не варто готувати ворога, розповідаючи, де та скільки у нас військових і техніки. Водночас українське суспільство та міжнародна спільнота мають знати правду про те, що відбувається на фронті, хто кого вбиває й катує.
- Також Володимир Зеленський заявив, що поки що українські військові аналітики не бачать реальної загрози повторного повномасштабного вторгнення в Україну з півночі.