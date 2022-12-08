РФ утримує шість носіїв «Калібрів»у Чорному та Середземному морях

Станом на 8 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 13 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом у 4 ракети.

Про це повідомляє пресслужба Командування ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. Тоді як у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 76 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 25 суден, з них 13 рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 12 суден, з них 3 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Окрім цього, у пресслужбі зауважили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.