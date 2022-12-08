РФ утримує шість ракетоносіїв у Чорному та Середземному морях

Про це повідомляє пресслужба Командування ВМС ЗСУ.
Водночас в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. Тоді як у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 76 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 25 суден, з них 13 рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 12 суден, з них 3 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Окрім цього, у пресслужбі зауважили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- За добу російські загарбники обстріляли 14 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 35 цивільних об‘єктів.
- Близько 12 ночі 7 грудня військові РФ завдали удару по транспортній базі в Миколаєві із зенітно-реактивної системи С-300.
- Протягом 7 грудня російські солдати 30 разів відкривали вогонь по Херсонській області. Як наслідок – двоє загиблих та один поранений серед мирних мешканців.
- В Україні триває 288-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 7 грудня, воїни ЗСУ ліквідували вже понад 93 тисячі російських загарбників.