Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Тоді як Азовському морі росіяни продовжують контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів.
Водночас у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр” загальний залп – 72 ракети.
У пресслужбі наголосили, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 26 суден, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 39 суден, з них 11 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- За добу російські загарбники завдали 20 ударів по Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об‘єктів.
- 20 грудня у Харківській області внаслідок ворожого обстрілу вдень у Вовчанську зруйновано житловий будинок. Там внаслідок обстрілу постраждала жінка.
- Протягом 20 грудня військові РФ 71 раз обстріляли територію Херсонської області. Ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Внаслідок чого одна особа загинула.
- В Україні триває 301-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 99,5 тисяч російських окупантів, з яких 510 – лише за минулу добу.