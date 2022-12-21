Станом на 21 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 10 ворожих кораблів.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Тоді як Азовському морі росіяни продовжують контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів.

Водночас у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр” загальний залп – 72 ракети.

У пресслужбі наголосили, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 26 суден, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 39 суден, з них 11 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.