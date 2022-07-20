У Росії утилізують найбільший у світі атомний підводний човен "Дмитрий Донской". Його виведено з бойового складу Військово-морського флоту РФ.

Про це повідомило російське видання “Медуза“.

Назву “Дмитрий Донской” отримав вже інший підводний човен, будівництво якого розпочалося у 2021 році. Спуск підводного човна на воду заплановано на 2025 рік. Йдеться про судно класу “Борей-А” (проєкт 955А).

Наразі його попередник, застарілий “Дмитрий Донской” виконує завдання з навчально-бойової підготовки в морі. Його подальшу долю вирішать наприкінці 2022 року. Підводний човен поки що залишиться в бойовому строю як мінімум до кінця року.

Зазначимо, що найбільший атомний підводний крейсер ТК-208 увійшов до бойового складу флоту СРСР у 1981 році. Він був головною субмариною проєкту 941 “Акула”. У межах проєкту було побудовано шість човнів. “Дмитрий Донской” є найбільшим серед них та у світі за водотоннажністю — 48 тисяч тонн.

У 2002 році його було модернізовано для випробувань міжконтинентальної балістичної ракети “Булава”. Човен не списували до 2020 року, щоб важкий ракетоносець брав участь у випробуваннях модернізованої ракети “Булава-М”.