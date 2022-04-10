Російське командування намагається поповнити особовий склад долучаючи до армії інвалідів дитинства та співробітників "стратегічних підприємств". Вони втягують воювати проти України тих жителів тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, які не підлягають призову.

Про це свідчить Головне управління розвідки Міноборони.

Співробітникам “стратегічних підприємств” до останнього гарантували “бронь”, що вони не підлягають призову. Нова рознарядка прийшла на Алчевський металургійний комбінат щодо залучення 1 700 осіб. На комбінаті це вже четверта хвиля мобілізації. До цього приходили рознарядки на 1000, 500 та 400 осіб.

На поле бою також залучають співробітників районних електричних мереж. Для підвищення “ефективності” мобілізації співробітникам автоінспекції так званої “ЛНР” надали право видавати повістки на стаціонарних постах ДАІ. Вони зупиняють чоловіків з транспортом для надання повістки на трасі Алчевськ-Біле.

Також співробітники райвійськкоматів так званої “ЛНР” з військовою поліцією РФ проводять поквартирні обходи. Вони вишукують чоловіків призивного віку (18-65 років).