Про це свідчить Головне управління розвідки Міноборони.
Співробітникам “стратегічних підприємств” до останнього гарантували “бронь”, що вони не підлягають призову. Нова рознарядка прийшла на Алчевський металургійний комбінат щодо залучення 1 700 осіб. На комбінаті це вже четверта хвиля мобілізації. До цього приходили рознарядки на 1000, 500 та 400 осіб.
На поле бою також залучають співробітників районних електричних мереж. Для підвищення “ефективності” мобілізації співробітникам автоінспекції так званої “ЛНР” надали право видавати повістки на стаціонарних постах ДАІ. Вони зупиняють чоловіків з транспортом для надання повістки на трасі Алчевськ-Біле.
Також співробітники райвійськкоматів так званої “ЛНР” з військовою поліцією РФ проводять поквартирні обходи. Вони вишукують чоловіків призивного віку (18-65 років).
“Документи осіб, що не підлягають призову, було знайдено серед паперів знищеного підрозділу так званої “армії ДНР”. Зокрема, Олександра Савенка, інваліда дитинства, який не підлягав військовому призову. Або Андрія Івакіна, співробітнику шахти “Комсомолець Донбасу” із довідкою про те, що він працює на “стратегічно важливому підприємстві”. Нікому з них не допомогли отримані документи й всі назавжди залишились в українській землі”, – додають в ГУР.
- Нагадаємо, РФ продовжує залучати до армії нових солдатів. Тепер військових набирають з Придністров’я та особовий склад 2012 року.
- Супутникові знімки, зібрані та проаналізовані компанією космічних технологій, зокрема супутникового зв’язку, Maxar Technologies, показують, як військовий конвой довжиною 13 кілометрів рухався на південь через смт Великий Бурлук на сході України 8 квітня.
- Також Збройні Сили України знищили велику ворожу колону техніки. Окупанти прямували на Харківському напрямку в сторону Ізюма.