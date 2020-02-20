Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що перспективи наступної зустрічі на вищому рівні в "нормандському форматі" є "примарними".

Про це йшлося в його виступі на засіданні Генеральної асамблеї ООН, трансляцію веде “Крим.Реаліі“.

Небензя вкотре висловив думку, що Росія не є частиною мінських угод.

“Ми чуємо мантру про російську агресію, що набила оскому, і заяви, що Мінськ не виконує саме Росія, хоча про нас там немає ні слова”, — сказав він.

Крім того, він звинуватив українську сторону в невиконанні мінських угод та заявив, що це ставить під сумнів вірогідність наступної зустрічі лідерів Росії, України, Франції та Німеччини в “нормандському форматі”.

“З таким безвідповідальним підходом до мінських угод важко уявити, як будуть реалізовані рішення грудневого саміту в Парижі. Відповідно — вельми примарними є й перспективи наступної зустрічі”, — додав він.

Варто зазначити, що напередодні під час засідання Ради безпеки ООН Небензя заявив, що Україна “саботує” виконання мінських угод, а західні партнери — “підіграють”. При цьому Небензя також наголосив, що Росія нібито не є учасницею конфлікту, і в мінських угодах не згадана.

Слова дипломата спростували представники інших держав. Зокрема, постпред Великобританії Карен Пірс нагадала, що причиною конфлікту на Донбасі є агресія Росії.

“Росія стверджує, що вона не є учасницею конфлікту. Але насправді Росія почала цей конфлікт в Україні і продовжує підживлювати його, люди страждають через це”, — сказала вона.

Представник Німеччини Крістоф Хойсген позначив рівень впливу Росії на угруповання “ЛНР” та “ДНР”, пригадавши ситуацію, яка мала місце під час підписання мінських угод. Тоді раднику президента РФ Владиславу Суркову знадобилося лише 10 хвилин, щоб змусити бойовиків поставити свій підпис.

“Щодо ролі Росії… Я був в Мінську. І велися переговори всю ніч в Мінську. І були укладені домовленості. Хтось сказав: “Сепаратисти повинні підписати”. І потім пан Сурков, який тоді вів переговори, сказав: “Я це зроблю”. І приблизно 10 хвилин йому знадобилося, щоб отримати підпис під цим комплексом заходів. Це ось з приводу незалежності сепаратистів від Росії”, — розповів він.