Британські розвідники заявили, що удар по Дніпру 14 січня показав, що росіянам стає важче завдавати точних ударів по Україні на великій відстані. Особливо, використовуючи радянську протикорабельну ракету великої дальності Х-22.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Розвідники нагадали, що 14 січня 2023 року РФ відновила ракетні удари великої дальності по українській інфраструктурі, запустивши десятки ракет.

“Як і під час попередніх восьми хвиль ударів з 11 жовтня 2022 року, Росія в першу чергу була націлена на українську електромережу”, — йдеться в повідомленні Міноборони Сполученого Королівства.

Велика протикорабельна ракета AS-4 KITCHEN (Х-22), випущена із середнього бомбардувальника Ту-22М3, вразила житловий будинок у місті Дніпро, що призвело до загибелі щонайменше 40 людей, припустили у Великій Британії.

Росіяни “помилково натякнули”, що відповідальність несе українська ракета ППО. KITCHEN, як відомо, неточна при використанні проти наземних цілей, оскільки її радарна система наведення “погано розрізняє цілі в міських районах”.

Подібна зброя, як нагадали розвідники, відповідальна й за інші інциденти з масовими загиблими серед цивільного населення. Зокрема, йдеться про обстріл торгового центру в Кременчуці 27 червня 2022 року.

У той час як деякі ракети, такі як Х-22, непридатні для завдавання високоточного удару, дані війни в Україні свідчать про те, що проблеми зі здатністю РФ завдавати ударів на великій відстані є “глибшими”.