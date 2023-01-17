Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Розвідники нагадали, що 14 січня 2023 року РФ відновила ракетні удари великої дальності по українській інфраструктурі, запустивши десятки ракет.
“Як і під час попередніх восьми хвиль ударів з 11 жовтня 2022 року, Росія в першу чергу була націлена на українську електромережу”, — йдеться в повідомленні Міноборони Сполученого Королівства.
Велика протикорабельна ракета AS-4 KITCHEN (Х-22), випущена із середнього бомбардувальника Ту-22М3, вразила житловий будинок у місті Дніпро, що призвело до загибелі щонайменше 40 людей, припустили у Великій Британії.
Росіяни “помилково натякнули”, що відповідальність несе українська ракета ППО. KITCHEN, як відомо, неточна при використанні проти наземних цілей, оскільки її радарна система наведення “погано розрізняє цілі в міських районах”.
Подібна зброя, як нагадали розвідники, відповідальна й за інші інциденти з масовими загиблими серед цивільного населення. Зокрема, йдеться про обстріл торгового центру в Кременчуці 27 червня 2022 року.
У той час як деякі ракети, такі як Х-22, непридатні для завдавання високоточного удару, дані війни в Україні свідчать про те, що проблеми зі здатністю РФ завдавати ударів на великій відстані є “глибшими”.
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