Народний депутат 8-го скликання Сергій Висоцький вважає, що Росії зараз дуже важливо вселити українцям думку про те, що війна на сході країни стала наслідком Революції Гідності

Про це він написав у своє колонці “Росія рятує Зеленського від тягаря Майдану”.

“Кремль знає свою саму мерзенну таємницю – таємницю про яку до сих пір не здогадується значна частина українського суспільства. Кремль чудово знає, що війну з Україною він почав задовго до перших кроків “зелених чоловічків” по кримському степу і до перших пострілів Гіркіна на Донбасі. Війна почалася з отруєнь протестуючих російським газом. З вибитих російськими кулями очей. З генерала Бесіди і Суркова, які керували в Києві операцією з придушення Майдану … з вбивств Нігояна, Жізневського і Вербицького. Війна почалася з появи на вулицях Києва одягнених у свіжу форму силовиків без відзнак, які говорять з характерним аканням”, – зазначає Висоцький.

За його словами, саме з цієї причини Росії дуже важливо утовкмачити в голови українцям думки про те, що війна стала наслідком революції. Адже саме тоді РФ зможе зняти з себе відповідальність за злочини проти протестуючих під час війни.

“Адже як тільки зло перестає бути злом в суспільному сприйнятті – воно знову стає таким, якому тиснуть руку. Зі злом можна формувати коаліцію національної єдності, зі злом можна спільно працювати над вирішенням “громадянського конфлікту” на Донбасі. Зі злом можна, врешті-решт, непогано заробляти. особливо з російського газу і вугілля”, – підкреслив Сергій Висоцький.